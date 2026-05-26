Makabra na drodze w Przemyślu! Karetka staranowała osobówkę. Nie żyje mężczyzna, ratownicy ranni

We wtorek, 26 maja 2026 roku, przed godziną 9:00 doszło do wstrząsającego wypadku drogowego na skrzyżowaniu alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską w Przemyślu. Jak donoszą dziennikarze portali Nowiny24 i MotoFakty, to miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym dochodziło już wcześniej do śmiertelnych wypadków. Niestety, nastąpił kolejny z nich. Z wstępnych ustaleń służb wynika, że do zderzenia dwóch pojazdów doszło, kiedy zespół ratownictwa medycznego otrzymał wezwanie do zdarzenia, przy którym musiała pojawić się karetka. Włączono sygnały i wciśnięto gaz do dechy. Na wspomnianym skrzyżowaniu pojawiła się jednak osobówka.

- Kierujący fordem, 82-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, skręcał od strony Mostu Brama Przemyska w lewo, w ulicę Zadwórzańską. Wówczas karetka, jadąca od strony ulicy Krakowskiej, uderzyła w prawy bok osobówki, a następnie w latarnię - relacjonują media.

Po staranowaniu osobówki, karetka w wyniku uderzenia przewróciła się na bok. Szczegóły poniżej.

Utrudnienia w ruchu po wypadku w Przemyślu. Nie żyje kierowca osobówki, miał 82 lata

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby: mundurowe i ratunkowe. Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratura, występują też utrudnienia w ruchu po wypadku w Przemyślu. Niestety, 82-letni kierowca osobówki nie przeżył. Mężczyzna zginął na miejscu. Dwaj ratownicy medyczni, którzy poruszali się karetką, zostali natomiast przetransportowani do szpitala na badania. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierujący ambulansem był trzeźwy w chwili zdarzenia. Teraz odpowiednie służby będą badać szczegółowe okoliczności wypadku.

