Przerażająca pożoga w kościele. Płomienie buchały przez okna! Ogień strawił całe wnętrze

Alicja Franczuk
Agnieszka Przystaś
2026-05-25 18:44

Potężny pożar kościoła w Przemyślu. Mimo błyskawicznej akcji strażaków ogień doszczętnie strawił wnętrze świątyni. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie pożaru. Przyczyny pojawienia się ognia będą ustalane.

Przemyśl. Pożar kościoła

Do dramatu doszło w poniedziałkowe przedpołudnie (25 maja) w Przemyślu na osiedlu Kruhel Wielki. Na ul. Leszczynowej w ogniu stanął kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski. - Informację o pożarze otrzymaliśmy tuż przed godz. 10:30. Na miejsce zostali zadysponowani strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z powiatu przemyskiego - przekazał w rozmowie z „Super Expressem” st. bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak dodał, pożar został szybko opanowany, jednak ogień zniszczył wnętrze kościoła. Niszczycielski żywioł nie zważał na świętości i likwidował wszystko na swojej drodze. Zdjęcia z akcji publikowane w mediach społecznościowych przez Ochotniczą Straż Pożarna w Krasiczynie mrożą krew w żyłach. Widok ognia buchającego przez kościele okna jest przerażający.

Na szczęście w tym potwornie wyglądającym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Nikt nie został ranny.

Przyczyny pożaru będą wyjaśniane

Jak przekazał st. bryg. Betleja, w kulminacyjnym momencie w działania gaśnicze zaangażowanych było dziewięć zastępów straży pożarnej. - Przyczyny pojawienia się ognia są nieznane. Zostaną ustalone - zapewnił strażak.

