Łatwogang pokona rowerem trasę przez całą Polskę. Zbiera miliony na leczenie Maksa. Słowa chłopca wyciskają łzy

Łatwogang po sukcesie kwietniowej zbiórki na rzecz fundacji Cancer Fighters, podczas której zebrał ponad 280 milionów złotych, planował przerwę od social mediów. Zmienił jednak plany i zapowiedział kolejne wyzwanie. Zamierza pokonać na rowerze dystans dzielący góry od morza. Celem trasy z Zakopanego do Gdańska jest wsparcie ośmioletniego Maksa Tockiego z Leska, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dalej mnie lubicie? Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł. W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. To 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł – obwieścił na nagraniu Łatwogang.

Łatwogang wesprze leczenie Maksa Tockiego. Mama chłopca komentuje

Start charytatywnego rajdu zaplanowano na piątek, 22 maja o godzinie 16.00. W rozmowie z reporterką Radia Eska rodzina chorego chłopca opowiedziała o swoich emocjach. Wywiad został przeprowadzony w momencie, gdy zmierzali oni bezpośrednio na spotkanie z popularnym influencerem.

Jesteśmy mega, mega wdzięczni, zaskoczeni, że ktoś taki jak Łatwogang dostrzegł nas, naszą historię, zbiórkę naszego synka, że postanowił nam pomóc. To są emocje, których się chyba nie da opowiedzieć tak naprawdę – mówiła w rozmowie z reporterką Radia Eska mama Maksia, Anna Tocka.

Walka o środki na terapię 8-latka rozpoczęła się jeszcze w październiku ubiegłego roku. Choć inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem mieszkańców regionu, obecnie tempo wpłat wyraźnie wyhamowało, a postępująca choroba sprawia, że każdy mijający dzień działa na niekorzyść małego pacjenta z Leska.

No i w tym wszystkim właśnie w tym takiej naszej podupadającej nadziei pojawił się ktoś taki, jak Łatwogang, za co mu jesteśmy naprawdę ogromnie wdzięczni. Za to, co on postanowił zrobić, jak to postanowił zrobić, jaką determinację, jaką siłę musi mieć. Będziemy z nim całym sercem śledzić tą jego trasę, oczywiście – mówiła pani Anna.

W trakcie wywiadu matka z synem znajdowali się w trasie, aby spotkać się twarzą w twarz z influencerem. 8-latek osobiście pragnie wyściskać Łatwoganga i przekazać mu wyrazy głębokiej wdzięczności za okazaną pomoc.

Przy okazji oczywiście dziękujemy wszystkim słuchaczom, wszystkim ludziom, którzy nam pomagają, którzy nam kibicują, którzy od początku tej zbiórki z nami są za wsparcie, za każde dobre słowo, to bo to są naprawdę rzeczy, które mają dla nas ogromne znaczenie – mówi mama chłopca.

Sam główny bohater internetowej zbiórki również zabrał głos!

Bardzo serdecznie witam i mówię „dzień dobry” publiczności Radia Eska. Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Gdy myśleliśmy, że to będzie przerwa Łatwoganga od internetu, to nagle bum, kolejna zbiórka. Czuję euforię i wielkie zadowolenie za to, że Łatwogang mi pomaga. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiam

Internetową akcję wsparcia dla chorego chłopca można cały czas aktywnie zasilać wpłatami pod adresem zrzutka.pl/maks.