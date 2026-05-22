Dramatyczna bójka znajomych. 57-latek pobity, użyli siekiery?! Koszmar na Budziwojskiej w Rzeszowie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 18 maja około godz. 2, dyżurny miejski otrzymał informację, że w rejonie jednego z budynków na ul. Budziwojskiej, znajduje się mężczyzna, który posiada widoczne obrażenia i potrzebuje pomocy.

Na miejscu 57-latek powiedział policjantom, że jakiś czas wcześniej został poważnie pobity przez dwóch znajomych! Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zadecydował o pilnym przewiezieniu go do szpitala.

Mężczyzna znał napastników i wiedział, gdzie mieszkają, dlatego mundurowi pojechali pod ustalony adres. Na miejscu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 62 i 51 lat, podejrzanych o udział w tym zdarzeniu.

Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady i dowody. Wśród nich siekierę (!), która najprawdopodobniej została użyta w trakcie przestępstwa.

Jak ustalili policjanci, jakiś czas wcześniej pokrzywdzony przyszedł do domu 62-latka, w którym przebywał także 51-latek. W pewnej chwili pomiędzy mężczyznami miało dojść do nieporozumienia, w trakcie którego doszło do jego pobicia – przekazuje KMP w Rzeszowie.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia i zebraniem materiału dowodowego zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, zatrzymanych i pokrzywdzonego. Przeanalizowali ujawnione ślady.

Biegły lekarz orzekł, że obrażenia pokrzywdzonego skutkują uszczerbkiem na zdrowi powyżej dni 7, a z okoliczności zdarzenia wynika, że pokrzywdzony był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Tym samym zatrzymali usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa 57-latka – podaje KMP Rzeszów.

Materiały zebrane przez policjantów trafiły do Prokuratury Rejonowej dla Miasta Rzeszów. Prokurator wszczął w sprawie śledztwo i wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. We wtorek, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował, że podejrzani najbliższe 3 miesiące spędza w areszcie.