Syn myślał, że matka poszła na zakupy. Jej ciało znaleziono z obrażeniami głowy. Co się stało?

Poszukiwania 89-letniej seniorki z Jarosławia zakończyły się tragicznie: jej ciało odnaleziono w cieku wodnym z widocznymi obrażeniami głowy.

Prokuratura ujawniła, że kobieta opuściła dom w nocy, w samej bieliźnie i bez obuwia, a nagrania monitoringu wskazują na jej zdezorientowanie.

Co ustalono?

Tragiczny finał poszukiwań rozegrał się 8 maja. Syn seniorki, którym opiekowała się matka, zauważył jej nieobecność około godziny 6 rano. Początkowo sądził, że wyszła po sprawunki, lecz z każdą kolejną godziną niepokój narastał. Bliscy zmarłej podkreślają, że mimo zaawansowanego wieku, 89-letnia seniorka z Jarosławia była osobą sprawną i samodzielną, regularnie robiła zakupy i aktywnie uczestniczyła w życiu domowym. W ostatnim czasie sprawowała także opiekę nad chorym synem.

Najpierw rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną rękę, a w godzinach popołudniowych 8 maja udała się do Komendy Policji w Jarosławiu zgłosić jej zaginięcie.

Niestety, poszukiwania zakończyły się dramatycznie. Policjanci około godziny 19.00 znaleźli zwłoki poszukiwanej kobiety na dnie cieku wodnego, otoczonego stromymi, wysokimi skarpami z obu stron i porośniętymi bujną roślinnością.

W chwili ujawnienia, ciało zmarłej leżało na dnie rowu/cieku wodnego, na lewym boku, z widocznymi obrażeniami głowy oraz kończyn górnych – przekazała Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz rzecznika Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Jak się okazało, seniorka miała wyjść z domu jeszcze w nocy!

Dotychczasowe ustalenia postępowania wskazują, iż pokrzywdzona w nocy z 7 na 8 maja, z nieustalonych przyczyn wyszła z mieszkania w samej bieliźnie nocnej i bez obuwia. Analiza nagrań monitoringu znajdującego się w rejonie zdarzenia wskazuje, że kobieta poruszała się samodzielnie, bez obecności innych osób, jednakże jej poruszanie się wskazywało na jej zdezorientowanie, co do miejsca w którym przebywała – informuje prokurator Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz.

Znaleziono zwłoki seniorki z obrażeniami. Co się stało?

W związku z tym śledczy przyjęli wersję zdarzeń zakładającą, że kobieta znajdując się w rejonie garaży, przy ul. Słonecznej spadła ze stromej skarpy na dno rowu.

Przeprowadzone w dniu 12 maja oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok wykazały, iż bezpośrednią przyczyną zgonu seniorki było utonięcie, zaś stwierdzone obrażenia ciała mogły być wynikiem upadku ze skarpy – informuje rzecznika.

Na ciele seniorki nie znaleziono obrażeń, które mogły wskazywać na działanie innych osób. Postępowanie jest w toku.