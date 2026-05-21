Syn myślał, że matka poszła na zakupy. Jej ciało znaleziono z obrażeniami głowy. Co się stało?

Agnieszka Przystaś
2026-05-21 10:22

Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie seniorki. Syn myślał, że tylko wyszła po zakupy, ale kiedy przez wiele godzin kobieta nie wracała do domu, jej zaginięcie zgłoszono na policję. Niestety, poszukiwania zakończyły się tragicznie – znaleziono ciało seniorki na dnie cieku wodnego. Prokuratura ujawniła szczegóły.

  • Poszukiwania 89-letniej seniorki z Jarosławia zakończyły się tragicznie: jej ciało odnaleziono w cieku wodnym z widocznymi obrażeniami głowy.
  • Prokuratura ujawniła, że kobieta opuściła dom w nocy, w samej bieliźnie i bez obuwia, a nagrania monitoringu wskazują na jej zdezorientowanie.
Tragiczny finał poszukiwań rozegrał się 8 maja.  Syn seniorki, którym opiekowała się matka, zauważył jej nieobecność około godziny 6 rano. Początkowo sądził, że wyszła po sprawunki, lecz z każdą kolejną godziną niepokój narastał. Bliscy zmarłej podkreślają, że mimo zaawansowanego wieku, 89-letnia seniorka z Jarosławia była osobą sprawną i samodzielną, regularnie robiła zakupy i aktywnie uczestniczyła w życiu domowym.  W ostatnim czasie sprawowała także opiekę nad chorym synem. 

Najpierw rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną rękę, a w godzinach popołudniowych 8 maja udała się do Komendy Policji  w Jarosławiu zgłosić jej zaginięcie.

Niestety, poszukiwania zakończyły się dramatycznie. Policjanci około godziny 19.00 znaleźli zwłoki poszukiwanej kobiety  na dnie cieku wodnego, otoczonego stromymi, wysokimi skarpami z obu stron i porośniętymi bujną roślinnością. 

W chwili ujawnienia, ciało zmarłej  leżało na dnie rowu/cieku wodnego, na lewym boku, z widocznymi obrażeniami głowy oraz kończyn górnych – przekazała Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz  rzecznika Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Jak się okazało, seniorka miała wyjść z domu jeszcze w nocy!

 Dotychczasowe ustalenia postępowania wskazują, iż pokrzywdzona w nocy z 7 na 8 maja,  z nieustalonych przyczyn wyszła z mieszkania w samej bieliźnie nocnej i bez obuwia. Analiza nagrań monitoringu znajdującego się w rejonie zdarzenia wskazuje, że kobieta poruszała się samodzielnie, bez obecności innych osób, jednakże jej poruszanie się wskazywało na jej zdezorientowanie, co do miejsca w którym przebywała – informuje prokurator Małgorzata Taciuch – Kurasiewicz. 

W związku z tym śledczy przyjęli  wersję  zdarzeń zakładającą, że kobieta znajdując się w rejonie garaży, przy ul. Słonecznej spadła ze stromej skarpy na dno rowu. 

Przeprowadzone w dniu 12 maja oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok wykazały, iż bezpośrednią przyczyną zgonu seniorki było utonięcie, zaś stwierdzone obrażenia ciała mogły być wynikiem upadku ze skarpy – informuje rzecznika. 

Na ciele seniorki  nie znaleziono obrażeń, które mogły wskazywać na działanie innych osób.  Postępowanie  jest w toku.    

ZAGINIĘCIE
JAROSŁAW