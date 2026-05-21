Pogoda w Rzeszowie na weekend. Po słonecznym starcie w niedzielę możliwe opady deszczu

Pogoda w Rzeszowie: 22-24 maja

Nadchodzący weekend w Rzeszowie zapowiada się dynamicznie, z wyraźnymi zmianami aury z dnia na dzień. Prognozy na okres od 22 do 24 maja pokazują zarówno chwile ze słońcem, jak i gęste chmury czy przelotne opady. Temperatury będą się wahać, a najcieplejszy dzień przyniesie też jedyne w ten weekend opady deszczu. Nocami termometry wskażą wartości w okolicach 10-11 stopni Celsjusza.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek, 22 maja, przywita mieszkańców Rzeszowa niemal bezchmurnym niebem. To będzie najpogodniejszy dzień całego weekendu, sprzyjający aktywnościom na świeżym powietrzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie komfortowe 21 stopni. Warto jednak zwrócić uwagę na wiatr, który będzie wiał z prędkością około 4 m/s. Po zachodzie słońca zrobi się chłodniej, a termometry w nocy pokażą około 10 stopni.

Sobota pod znakiem chmur

Aura w sobotę ulegnie wyraźnej zmianie. Niebo nad Rzeszowem w większości dnia będzie szczelnie zasłonięte chmurami. Mimo dużego zachmurzenia, prognozy na 23 maja nie przewidują opadów deszczu. Temperatura maksymalna będzie nieznacznie niższa niż w piątek i wyniesie około 20 stopni Celsjusza. Odczuwalnie może być jednak całkiem przyjemnie, ponieważ wiatr wyraźnie osłabnie do prędkości około 2 m/s. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę na podobnym poziomie, około 10 stopni.

Najcieplejsza niedziela, ale z deszczem

Niedziela, 24 maja, okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Rzeszowie. Słupki rtęci powędrują w górę aż do 23 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się znacznie więcej przejaśnień niż w sobotę, choć zachmurzenie będzie małe. To jednak właśnie w niedzielę istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia opadów – prognozowana jest niewielka suma opadów na poziomie 0,3 mm. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s. Noc również będzie cieplejsza, z minimalną temperaturą około 11 stopni.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Zmienna pogoda w Rzeszowie zachęca do elastycznego planowania wolnego czasu. Słoneczny i ciepły piątek to idealna okazja na dłuższy spacer po parku, wycieczkę rowerową czy spotkanie ze znajomymi w plenerze. Sobota, mimo że pochmurna, pozostanie sucha, co wciąż pozwala na realizację planów na zewnątrz, które nie wymagają bezchmurnego nieba. Z kolei w najcieplejszą niedzielę warto skorzystać z wysokiej temperatury, mając jednak na uwadze możliwość przelotnego deszczu. Może to być dobry moment na wizytę w miejscu, które oferuje zarówno atrakcje na zewnątrz, jak i możliwość schronienia się pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather