Zgłosiła, że z jej pizzy "zniknęło" salami, zdjęcie przerobiła AI. Odpowiedź pizzerii to czyste złoto!

Halo! Z mojej pizzy zniknęło salami!

Od pracowników gastronomii często można usłyszeć stwierdzenie: „kto pracuje w gastro, ten się w cyrku nie śmieje”. Cóż, patrząc na kreatywność klientów, trudno się z tym nie zgodzić. Rozwój sztucznej inteligencji w ostatnim czasie wprowadził reklamacje na wyższy poziom. Można już było usłyszeć m.in. o kotletach w burgerach, które klienci za pomocą AI przerabiali na bardzo niedosmażone, by wyłudzić zwrot pieniędzy za zakupiony posiłek. Tym razem w roli głównej wystąpiła pizza kupiona w Rzeszowie.

Historię niecodziennej reklamacji opowiedziała pizzeria Capital Pizza Rzeszów. W minioną sobotę, 16 maja, pewna klientka kupiła pizzę z salami. Niedługo potem postanowiła zgłosić reklamację. Salami z jej pizzy miało magicznie zniknąć! Z kolei ona sama zażądała zwrotu pieniędzy. Na dowód przykrości, która ją spotkała, dołączyła zdjęcie pizzy bez salami.

AI nie pomogło, chytry plan zawiódł

Klientka nie przewidziała jednego - że kilka błędów, które popełniła sztuczna inteligencja, pomagając w przeróbce zdjęcia, storpedują jej chytry plan. Właściciele pizzerii od razu zorientowali się, że ktoś tu majstrował przy zdjęciu. W sumie, jak tak się zastanowić, to nie tak trudno było to zauważyć.

„Problem w tym, że do usuwania salami został zatrudniony Chat GPT, który jak to AI — czasem lubi zrobić mały glitch, zmiana cięcia pudełka, zmiana stołu i inne rzeczy wyglądające jak portal do innego wymiaru” – napisali w mediach społecznościowych.

Przy okazji podzielili się z niezadowoloną klientką dobrą radą na przyszłość. „Następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia — efekt będzie bardziej realistyczny” - stwierdzili.

Reklamacja pomysłem na mem

Właściciele rzeszowskiej pizzerii do całej sprawy podeszli z humorem. Nie dość, że doradzili "januszującej" klientce lepszy pomysł na "znikające salami", to jeszcze stworzyli mem, który bawi do łez!

I chociaż sama forma opowiedzenia tej historii była lekka i dużym dystansem do sytuacji, pizzeria na koniec już całkiem poważnie zwróciła się do swoich klientów. "A tak już całkiem serio — nie polecamy takich prób oszustwa. Bądźmy wobec siebie po prostu fair i uczciwi. My dalej robimy pizzę z porządnych składników, a Was zapraszamy do spróbowania jej na żywo. Miłego dnia!" - czytamy na facebookowej stronie rzeszowskiej pizzerii.

Rzeszów testuje inteligentne pojemniki na odpady