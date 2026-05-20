Legendarny Krzysztof Zanussi kręci film w Toruniu. Wyjątkowa rola miasta

Konrad Marzec
2026-05-20 12:25

W miniony poniedziałek (18 maja 2026 r.), w Toruniu ruszyły zdjęcia do filmu "Całopalenie" w reżyserii legendarnego Krzysztofa Zanussiego. Nasz fotoreporter był na starówce, gdzie pojawiła się ekipa filmowa. W kolejnych dniach kamery zostaną ustawione m.in. na Bulwarze Filadelfijskim i ulicy Browarnej.

Rowerzyści, aktorzy, kamery, Ratusz Staromiejski - we wtorek obserwowaliśmy pracę ekipy filmu "Całopalenie" w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Operatorzy kamer muszą mieć fantastyczny widok na Toruń. Odpowiedzialni za ten projekt przyjechali do grodu Kopernika 18 maja, a zdjęcia mają potrwać do 23 maja (niedziela). To nie pierwszy raz, kiedy legendarny Zanussi wykorzystuje Toruń w swoim filmie. W 1984 roku gród Kopernika "zagrał" miasteczko na Ziemiach Odzyskanych w „Roku spokojnego Słońca”. Słynny reżyser jest również laureatem Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri, którą otrzymał w 2024 roku. "Całopalenie" jest współfinansowane przez Fundusz Filmowy Kujawy Pomorze.

Na razie nie są znane szczegóły fabuły "Całopalenia". We wtorek nie spotkaliśmy na planie 86-letniego Zanussiego. Spekuluje się, że to będzie jego ostatni film. Widzowie będą podziwiać w nim m.in. Karoline Kominek i Ksawerego Szlenkiera. Ku uciesze Torunian, to miasto ma odegrać ważną rolę. - Toruń nie jest jedynie tłem, lecz miejscem akcji, które zostanie wyraźnie nazwane na ekranie. Twórcy podkreślają, że zależy im na autentycznym pokazaniu miasta, zarówno jego zabytków, jak i codziennego życia - podkreślił Marcin Centkowski, rzecznik prasowy PMT.

Tu będą kręcić sceny do "Całopalenia". Zmiany w organizacji ruchu

Ekipa filmowa pracuje od 18 maja. W najbliższych dniach mieszkańcy muszą być przygotowani na kolejną porcję zmian w organizacji ruchu drogowego:

  • ul. Św. Katarzyny/Szumana - 20 maja 2026, w godz. 10.30-18.30

wyłączenie miejsc parkingowych na ul. Św. Katarzyny, technika pl. Św. Katarzyny

  • ul. Podmurna - 20 maja 2026, w godz. od 18.15 do 22.30,

brak możliwości wjazdu na ul. Podmurną na odcinku od Szerokiej do Mostowej, technika ul. Bulwar Filadelfijski – ruch wahadłowy

  • ul. Bulwar Filadelfijski - 23 maja 2026, w godz. od 8.30 do 11.30

zajęcie miejsca parkingowych na ul. Łaziennej

  • ul. Browarna - 23 maja 2026 r. 12.30-16.30

zajęcie miejsc parkingowych na ul. Browarnej

  • ul. Różana - 23 maja 2026, w godz. od 16.30 do 20.00,

