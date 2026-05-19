Kobiety zawładną MotoParkiem. Darmowe atrakcje dla wszystkich

Drift Girl Camp w Toruniu. Kto może przyjść na imprezę?

Kamila Pałka-Bujkowska, w rozmowie z Radiem ESKA Toruń, zaznaczyła, że nadchodzący Drift Girl Camp, zaplanowany na 23 i 24 maja, to inicjatywa stworzona dla pań o różnych motoryzacyjnych preferencjach. Zależało jej na wykreowaniu otoczenia, gdzie każda kobieta, niezależnie od tego, czy pasjonuje się driftem, uwielbia motoryzację klasyczną lub nowoczesną, prowadzi ciężarówkę, autobus, czy jeździ na motocyklu, odkryje coś dla siebie. Miejsce to miało należeć do nich i właśnie tak się stało, a w MotoPark Toruń odbędzie się już trzecia, tym razem dwudniowa odsłona tego przedsięwzięcia.

Udział w evencie jest całkowicie darmowy i każdy, zarówno panie, jak i panowie, jest mile widziany. Park maszyn zostanie udostępniony zwiedzającym, umożliwiając bezpośrednie spotkania z uczestniczkami imprezy, a chętni będą mogli nawet zasiąść na fotelu pasażera w driftującym aucie. Na terenie imprezy zorganizowana zostanie także strefa wystawowa z niesamowitymi pojazdami, a do dyspozycji gości będą stanowiska z kosmetykami do aut, strefa gastronomiczna i miejsce do relaksu.

Popularność driftu wśród kobiet w Polsce rośnie

W wywiadzie udzielonym Radiu ESKA Toruń, organizatorka imprezy podzieliła się ciekawymi danymi. Podczas pierwszej edycji wydarzenia strefa driftu gościła trzydzieści pań, natomiast w tym roku na torze i wystawach zobaczymy ich aż 80, z czego 44 będzie driftować, a pozostałe zaprezentują swoje maszyny wystawowe. Kamila Pałka-Bujkowska liczy na to, że z biegiem lat ta liczba będzie wciąż rosnąć, ponieważ na tym wydarzeniu kobiety nabierają pewności siebie i śmielej wkraczają w motoryzacyjny świat.

Wybór Torunia na miejsce wydarzenia nie był przypadkowy. Organizatorka, pochodząca z Białegostoku, szukała dogodnej lokalizacji w centralnej Polsce, która ułatwi dojazd uczestniczkom z całego kraju. MotoPark Toruń dysponuje ogromnym obiektem oraz potężnym parkiem maszyn, idealnie nadającym się na pomieszczenie rozległych stref dla aut driftowych i wystawowych.

Kamila Pałka-Bujkowska ma nadzieję, że podczas kolejnych spotkań będzie można podziwiać ciężarówkę, a jedna z jej znajomych zaprezentuje własny autobus. Dni 23 i 24 maja będą pełne atrakcji dla miłośników samochodów, fanów jazdy na gokartach, a także osób ceniących dobre jedzenie, dlatego warto dopingować te odważne miłośniczki motoryzacji. Organizatorka podkreśla z dumą, że z radością powitają wszystkich gości, chcąc udowodnić, iż panie radzą sobie za kierownicą doskonale, a każda z nich to inna, warta poznania historia.

Na profilu Drift Girl Camp na Facebooku można już zobaczyć zapowiedzi tego, co przygotowano dla uczestników w MotoParku w Toruniu. Wydarzenie startuje o godzinie 9:00, a Radio Eska Toruń gorąco zachęca do udziału.