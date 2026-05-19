PILNE! Alarm w kraju nad Bałtykiem! Myśliwiec NATO zestrzelił drona

NATO podjęło pilną interwencję, zestrzeliwując dron, prawdopodobnie ukraiński, w estońskiej przestrzeni powietrznej, co wywołało alarm.

Incydent wywołał natychmiastową reakcję w Estonii i Łotwie, gdzie mieszkańcy usłyszeli ostrzeżenia, a myśliwce NATO zostały aktywowane.

Dron w przestrzeni powietrznej NATO. W akcji myśliwce

PILNE! Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował we wtorek, 19 maja, że myśliwiec NATO zestrzelił drona, prawdopodobnie ukraińskiego, w estońskiej przestrzeni powietrznej. Portal Delfi twierdzi, że bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Voertsjoarv na południu kraju. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii usłyszeli komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza.

Alarm ogłoszono także na terenie Łotwy! "W rejonach Krasławy, Preiļu, Ludzy i Rēzekne. Myśliwce misji patrolowania przestrzeni powietrznej NATO zostały aktywowane w przestrzeni powietrznej Bałtyku. Wspólnie z sojusznikami NATO stale monitorujemy przestrzeń powietrzną, aby zapewnić zdolność do natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenie. Wzmocniliśmy zdolności obrony przeciwlotniczej na wschodniej granicy, wysyłając dodatkowe jednostki" - ogłosiła po godz. 11 łotewska armia.

"Szukajcie schronienia, zamykajcie okna i drzwi"

Zaapelowała do mieszkańców: "Szukajcie schronienia w pomieszczeniach, zamknijcie okna i drzwi – przestrzegajcie zasady dwóch ścian. Jeśli zauważycie nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, nie zbliżajcie się do niego i dzwońcie pod 112. O zakończeniu zagrożenia poinformujemy".

