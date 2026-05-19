Pogodowy armagedon w Polsce. Zacznie się w samo południe. IMGW bije na alarm

Alicja Franczuk
2026-05-19 9:02

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bije na alarm. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej niebezpieczna. We wtorek (19 maja) ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydano dla dziewięciu województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju.

Wiosenna pogoda jest nieprzewidywalna. IMGW wydał właśnie alerty I stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru woj. dolnośląskiego, południowych części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy woj. mazowieckiego i części woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek (19 maja) od godz. 12 do godz. 23.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad” - poinformował instytut.

Żółte alerty I stopnia. Co oznaczają?

Dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie bagatelizować alertów. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia wydawane przez IMGW przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jak tłumaczą meteorolodzy, w rejonie, gdzie obowiązuje żółty alert (ostrzeżenie I stopnia) należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. W takich sytuacjach zalecana ostrożność, a także śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

