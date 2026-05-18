Wycieczka na długi weekend czerwcowy. Ta wieś blisko Warszawy to kierunek idealny

Długi weekend czerwcowy 2026. Jak zyskać kilka dni wolnego?

Boże Ciało 2026 przypada na czwartek 4 czerwca. Uroczystość stanowi doskonałą okazję do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy zaplanować zaledwie jeden dzień urlopu w piątek, aby zyskać kilkudniowy wypoczynek. Taki krok oszczędza roczną pulę dni wolnych, a czterodniowy wyjazd to idealny moment na poznanie uroków województwa mazowieckiego i odcięcie się od codziennych obowiązków.

Atrakcje dla aktywnych i zwiedzających

Doskonałym kierunkiem na krótki urlop jest malowniczy Kuligów, zlokalizowany na terenie powiatu wołomińskiego. Podróż samochodem ze stolicy zajmuje zaledwie godzinę i pozwala na błyskawiczne przeniesienie się w znacznie spokojniejsze otoczenie. Rzeka Bug gwarantuje przestrzeń do relaksu, jak również mnóstwo opcji dla miłośników ruchu. Dostępne są tam trasy na wycieczki piesze i rowerowe, a także możliwość pływania kajakami.

Ogromną atrakcją dla przyjezdnych jest również zlokalizowany przy ulicy Krętej 4 miejscowy skansen. Przedstawiciele tego wyjątkowego miejsca obiecują "podróż w czasie do XVIII i XIX wieku".

Na terenie kompleksu goście mają szansę podziwiać m.in. dawną zagrodę chłopską i tradycyjną kuźnię. Wnętrza tych budynków skrywają autentyczne narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku z minionych lat. Dodatkowo placówka często organizuje różnorodne warsztaty edukacyjne i spotkania kulturalne.

Według oficjalnej strony internetowej skansenu jest on otwarty według następującego harmonogramu:

1 maja - 30 czerwca: 11:00-17:00 (soboty, niedziele, święta);

1 czerwca - 31 sierpnia: 11:00-17:00 (od wtorku do niedzieli);

1 września - 15 października: 11:00-17:00 (soboty, niedziele, święta).

Przed wyruszeniem w trasę najlepiej sprawdzić aktualne komunikaty na oficjalnym profilu obiektu w mediach społecznościowych, aby mieć absolutną pewność co do dostępności ekspozycji w wybranym dniu.

