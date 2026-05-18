Ford zderzył się z ciężarówką. Z auta została miazga, kierowcy nie żyją. "Zdarzenie, które zapamiętuje się do końca życia"

Ford zjechał na przeciwległy pas

Jak przekazała asp. Magda Sakowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca forda jechał drogą krajową nr 60 od strony Ciechanowa w kierunku Glinojecka. Najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym Mercedesem z naczepą.

Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu. 35-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, został przetransportowany do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować.

„Zdarzenie, które zapamiętuje się do końca życia”

Dramatyczny przebieg akcji ratunkowej opisali druhowie z OSP KSRG Glinojeck.

- Zdarzenie, które zapamiętuje się do końca życia, tym bardziej, gdy ratujemy znajomych i naszych lokalnych mieszkańców - napisali strażacy.

Służby zostały zadysponowane na miejsce godzinie 20:18. Już na pierwszy rzut oka widać, że siła uderzenia była ogromna. Ford został doszczętnie zmiażdżony. Kierowca ciężarówki znajdował się pod naczepą cysterny, przygnieciony elementami zestawu.

Trudna akcja ratunkowa

Ratownicy prowadzili bardzo trudną akcję z użyciem specjalistycznego sprzętu i ciężkiego podnoszenia. Po długiej walce udało się wydostać poszkodowanego spod wraku i przekazać go zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala w Ciechanowie, jednak później zmarł.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz prokurator. Strażacy zajmowali się również usuwaniem skutków wypadku. Działania straży pożarnej zakończyły się dopiero przed godziną 3 nad ranem. W akcji uczestniczyły liczne zastępy straży pożarnej z Ciechanowa, Glinojecka, Szyjek, Ościsłowa i Rydzewa, a także zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służba drogowa.