Śmiertelny wypadek pod Ciechanowem. Osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym

W sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 60 doszło do prawdziwej tragedii. W miejscowości Dukt, w gminie Glinojeck, zderzyły się dwa pojazdy: samochód ciężarowy marki Mercedes oraz osobowy Ford. Skutki wypadku okazały się fatalne. Pierwsze informacje z miejsca zdarzenia potwierdziła policja.

- Wypadek w m. Dukt, gm. Glinojeck. Około godz. 20.30 na drodze krajowej nr 60 w m. Dukt doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów: ciężarowego Mercedesa oraz osobowego Forda. Niestety, śmierć na miejscu poniósł kierowca Forda. Na miejscu trwają dalsze czynności służb ratunkowych. Nie są w tej chwili znane obrażenia kierującego pojazdem ciężarowym. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb

- przekazała asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Trwa walka o życie drugiego kierowcy. Na miejscu prokurator

Sytuacja na miejscu zdarzenia jest niezwykle dynamiczna. Służby ratunkowe podjęły dramatyczną walkę o życie kierowcy ciężarówki. Jak przekazała "Super Expressowi" asp. Magda Sakowska, stan mężczyzny jest bardzo poważny.

- Trwają czynności reanimacyjne drugiego kierującego z ciężarówki. Na miejsce jedzie prokurator

- mówi "Super Expressowi" asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Utrudnienia na DK60. Droga całkowicie zablokowana

Na miejscu wypadku pracują wszystkie służby pod nadzorem prokuratora, który ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Droga krajowa nr 60 w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Policja apeluje o ostrożność i bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.