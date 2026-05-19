Napastnicy otworzyli ogień w meczecie w Kalifornii. Zginęło pięć osób. Trump komentuje

Tragiczna strzelanina w największym meczecie w San Diego pochłonęła pięć ofiar.

Policja intensywnie bada, czy atak na Islamic Center miał podłoże nienawiści.

Wśród ofiar znaleziono dwóch młodych sprawców. Dowiedz się więcej.

Atak na meczet w Kalofronii

W poniedziałek w dzielnicy Clairemont wybuchła panika. Według służb trzy osoby, w tym pracownik ochrony meczetu, zostały śmiertelnie postrzelone na terenie ośrodka. Niedługo później kilka ulic dalej odnaleziono samochód z ciałami dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o przeprowadzenie ataku. Policja zakłada, że mogli odebrać sobie życie.

Komendant policji w San Diego Scott Wahl przekazał, że pierwsze zgłoszenie o uzbrojonym napastniku wpłynęło około godziny 11.43 czasu lokalnego. Na miejsce skierowano dziesiątki funkcjonariuszy, którzy przeszukiwali budynek krok po kroku, sprawdzając każde pomieszczenie.

- Była to wyjątkowo chaotyczna i dynamiczna sytuacja - powiedział Wahl podczas konferencji prasowej. Zaznaczył również, że śledczy nie wykluczają, iż był to atak motywowany nienawiścią. Dodał, że ochroniarz meczetu przyczynił się do ograniczenia liczby ofiar. Według policji podejrzani mieli 17 i 19 lat.

Amerykańskie media, w tym CNN i Axios, podały, że niemal w tym samym czasie policja otrzymała informacje o kolejnych strzałach oddanych kilka przecznic od meczetu. Ostrzelany został pracownik firmy zajmującej się pielęgnacją zieleni, jednak nie doznał obrażeń. Śledczy zabezpieczają obecnie monitoring oraz inne materiały dowodowe, próbując ustalić dokładny przebieg i motyw ataku.

Dzieci zostały ewakuowane

Imam Taha Hassane, stojący na czele meczetu, określił wydarzenia jako „szokujący akt przemocy wymierzony w miejsce modlitwy”. Podkreślił, że centrum islamskie pełni funkcję religijną, edukacyjną i społeczną. W budynku działa również szkoła; wszystkie dzieci zostały bezpiecznie ewakuowane przez policję.

Trump komentuje

Prezydent Donald Trump poinformował, że został briefowany w sprawie ataku i zapewnił, że administracja federalna będzie uważnie monitorować śledztwo. – Przekazują raport w tej sprawie, w meczecie... i to jest straszna sytuacja – ocenił w CNN.

Strzelanina miała miejsce w czasie Zu al-Hidżdża (Dhul Hijjah), czyli jednego z najważniejszych miesięcy w kalendarzu muzułmańskim, związanego z pielgrzymką do Mekki i poprzedzającego święto Eid al-Adha. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oraz burmistrz San Diego Todd Gloria przekazali, że pozostają w stałym kontakcie ze służbami i monitorują rozwój wydarzeń.