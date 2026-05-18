Hantawirus zbiera śmiertelne żniwo. Informacja WHO na temat szczepionki

- Hantawirusa roznoszą powszechnie występujące gryzonie.
- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie potwierdza brak dostępu do jakiejkolwiek szczepionki chroniącej organizm przed tym patogenem.
- Obecnie najważniejszym sposobem powstrzymania zakażeń hantawirusem pozostaje wyłącznie odpowiednia profilaktyka oraz ostrożność.
Zakażenie hantawirusem bywa śmiertelne. Pospolite myszy i szczury roznoszą groźny patogen
Grupa patogenów nazywana hantawirusami roznosi się przede wszystkim przez dzikie zwierzęta, w szczególności szczury oraz polne myszy. Wniknięcie drobnoustroju do ludzkiego ciała wywołuje zazwyczaj gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym (HFRS) lub o wiele niebezpieczniejszy hantawirusowy zespół płucny (HPS). Ta druga dolegliwość objawia się błyskawiczną i ostrą niewydolnością oddechową, a śmierć dotyka nawet połowy zainfekowanych pacjentów. Chociaż patogen utożsamia się często z Azją, atakuje on na całym świecie. Niedawno media donosiły o tragicznych losach turystów podróżujących wycieczkowcem MV Hondius, u których potwierdzono właśnie tego wirusa.
Lekarze cały czas nie mają dostępu do skutecznej terapii antywirusowej czy odpowiedniego preparatu ochronnego. Zakażeni mogą więc liczyć jedynie na profesjonalną pomoc podtrzymującą, celującą głównie w uśmierzanie bólu i stabilizację najważniejszych narządów wewnętrznych. Ogromne znaczenie ma bieżąca kontrola parametrów pacjenta, a także agresywne zwalczanie powikłań uderzających w nerki, serce i płuca. Specjaliści zwracają uwagę, że błyskawiczne przekazanie chorego na oddział intensywnej terapii podnosi szanse na przetrwanie zwłaszcza przy zespole sercowo-płucnym. W takich sytuacjach dosłownie każda sekunda ma znaczenie, a natychmiastowa interwencja medyków przesądza często o ocaleniu ludzkiego życia.
Brak szczepionki wymusza działanie. Jak zapobiec infekcji hantawirusem?
Wobec całkowitego braku skutecznych leków, podstawowym orężem w starciu z wirusem zostaje właściwa profilaktyka. Unikanie infekcji zależy w dużej mierze od rygorystycznego izolowania się od gryzoni, stanowiących pierwotne źródło choroby. Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady, których szybkie wdrożenie pozwoli znacząco obniżyć ryzyko zakażenia patogenem:
- Dbanie o higienę otoczenia: Systematyczne mycie i porządkowanie budynków obniża szansę na zagnieżdżenie się w nich szczurów. Kluczowe jest chowanie jedzenia i właściwe wyrzucanie śmieci.
- Zatykanie szczelin: Trzeba wyeliminować wszystkie luki i pęknięcia wokół murów oraz fundamentów, by zablokować szkodnikom drogę wejścia. Nawet mała dziura to świetna okazja dla myszy.
- Ochrona pożywienia: Wszelkie artykuły spożywcze muszą trafić do hermetycznych pojemników, całkowicie chroniących przed dostępem zwierząt.
- Ostrożność przy sprzątaniu: Bezwzględnie unikaj zamiatania na sucho odchodów gryzoni, bo pył z wirusem łatwo trafi prosto do płuc. Najpierw spryskaj zanieczyszczony teren płynem odkażającym, używając do tego maski i jednorazowych rękawic.
- Dokładne mycie rąk: Częste i uważne szorowanie dłoni po kontakcie z podejrzanymi powierzchniami stanowi absolutny, higieniczny priorytet w każdym domu.
- Gdy pojawi się ryzyko epidemii hantawirusa, należy natychmiast wychwytywać chorych i poddawać ich ścisłej kwarantannie. Trzeba badać osoby z bliskiego otoczenia pacjenta i stosować surowe reguły sanitarne, aby sprawnie wyhamować dalszą transmisję. Nasza rozwaga to najmocniejsza tarcza przed tym niezwykle podstępnym patogenem.