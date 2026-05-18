Hantawirus zbiera śmiertelne żniwo. Informacja WHO na temat szczepionki

Hantawirusa roznoszą powszechnie występujące gryzonie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie potwierdza brak dostępu do jakiejkolwiek szczepionki chroniącej organizm przed tym patogenem.

Obecnie najważniejszym sposobem powstrzymania zakażeń hantawirusem pozostaje wyłącznie odpowiednia profilaktyka oraz ostrożność.

Zakażenie hantawirusem bywa śmiertelne. Pospolite myszy i szczury roznoszą groźny patogen

Grupa patogenów nazywana hantawirusami roznosi się przede wszystkim przez dzikie zwierzęta, w szczególności szczury oraz polne myszy. Wniknięcie drobnoustroju do ludzkiego ciała wywołuje zazwyczaj gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym (HFRS) lub o wiele niebezpieczniejszy hantawirusowy zespół płucny (HPS). Ta druga dolegliwość objawia się błyskawiczną i ostrą niewydolnością oddechową, a śmierć dotyka nawet połowy zainfekowanych pacjentów. Chociaż patogen utożsamia się często z Azją, atakuje on na całym świecie. Niedawno media donosiły o tragicznych losach turystów podróżujących wycieczkowcem MV Hondius, u których potwierdzono właśnie tego wirusa.

Lekarze cały czas nie mają dostępu do skutecznej terapii antywirusowej czy odpowiedniego preparatu ochronnego. Zakażeni mogą więc liczyć jedynie na profesjonalną pomoc podtrzymującą, celującą głównie w uśmierzanie bólu i stabilizację najważniejszych narządów wewnętrznych. Ogromne znaczenie ma bieżąca kontrola parametrów pacjenta, a także agresywne zwalczanie powikłań uderzających w nerki, serce i płuca. Specjaliści zwracają uwagę, że błyskawiczne przekazanie chorego na oddział intensywnej terapii podnosi szanse na przetrwanie zwłaszcza przy zespole sercowo-płucnym. W takich sytuacjach dosłownie każda sekunda ma znaczenie, a natychmiastowa interwencja medyków przesądza często o ocaleniu ludzkiego życia.

Brak szczepionki wymusza działanie. Jak zapobiec infekcji hantawirusem?

Wobec całkowitego braku skutecznych leków, podstawowym orężem w starciu z wirusem zostaje właściwa profilaktyka. Unikanie infekcji zależy w dużej mierze od rygorystycznego izolowania się od gryzoni, stanowiących pierwotne źródło choroby. Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady, których szybkie wdrożenie pozwoli znacząco obniżyć ryzyko zakażenia patogenem:

Dbanie o higienę otoczenia: Systematyczne mycie i porządkowanie budynków obniża szansę na zagnieżdżenie się w nich szczurów. Kluczowe jest chowanie jedzenia i właściwe wyrzucanie śmieci.

Zatykanie szczelin: Trzeba wyeliminować wszystkie luki i pęknięcia wokół murów oraz fundamentów, by zablokować szkodnikom drogę wejścia. Nawet mała dziura to świetna okazja dla myszy.

Ochrona pożywienia: Wszelkie artykuły spożywcze muszą trafić do hermetycznych pojemników, całkowicie chroniących przed dostępem zwierząt.

Ostrożność przy sprzątaniu: Bezwzględnie unikaj zamiatania na sucho odchodów gryzoni, bo pył z wirusem łatwo trafi prosto do płuc. Najpierw spryskaj zanieczyszczony teren płynem odkażającym, używając do tego maski i jednorazowych rękawic.

Dokładne mycie rąk: Częste i uważne szorowanie dłoni po kontakcie z podejrzanymi powierzchniami stanowi absolutny, higieniczny priorytet w każdym domu.

Gdy pojawi się ryzyko epidemii hantawirusa, należy natychmiast wychwytywać chorych i poddawać ich ścisłej kwarantannie. Trzeba badać osoby z bliskiego otoczenia pacjenta i stosować surowe reguły sanitarne, aby sprawnie wyhamować dalszą transmisję. Nasza rozwaga to najmocniejsza tarcza przed tym niezwykle podstępnym patogenem.

Sonda Czy szczepisz swoje dziecko na grypę, inne choroby zakaźne? Tak Nie