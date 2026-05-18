Co z Lewandowskimi po Barcelonie? Ania już się wygadała. "Czas na nową przygodę"

Kamil Heppen
2026-05-18 18:43

Robert Lewandowski żegna się z Barceloną i po 4 latach szuka nowego miejsca do gry w piłkę. Za nim emocjonalne pożegnanie w niedzielę na Camp Nou, które wstrząsnęło także jego najbliższymi. Wyraźnie poruszona Anna Lewandowska po kilkunastu godzinach wróciła do tej wyjątkowej nocy i uchyliła rąbka tajemnicy co do przyszłości jej rodziny. Lewandowscy nie zamierzają rozstać się z Barceloną na amen!

  • Po 4 latach Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę, ale nie zamierza jeszcze kończyć kariery.
  • Wygląda na to, że wraz z rodziną przeniesie się teraz w nowe miejsce.
  • "Nie żegnamy się, lecz mówimy do zobaczenia wkrótce! Czas na nowy rozdział" - napisała na Instagramie Anna Lewandowska.

Dokąd trafi Robert Lewandowski po Barcelonie? Wymowny wpis Anny Lewandowskiej

Przyszłość Roberta Lewandowskiego to obecnie gorący temat. W sobotę jeden z najlepszych piłkarzy XXI wieku ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną i odejdzie po zakończeniu sezonu. W niedzielę zagrał swój ostatni mecz na Camp Nou i oficjalnie się pożegnał. Został mu jeszcze jeden, ostatni mecz z Valencią, po którym stanie się wolnym zawodnikiem. Gdzie zagra w przyszłym sezonie "Lewy"? Obecnie wiele wskazuje na to, że w Arabii Saudyjskiej lub USA, ale chętnych z innych lig nie brakuje. Niezależnie od ostatecznej decyzji, Barcelona na zawsze pozostanie już w jego sercu i najprawdopodobniej jest życiowym punktem docelowym dla całej rodziny Lewandowskich.

Tak Lewandowscy żyli w Barcelonie. Zdarzyła się nawet przeprowadzka

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Przynajmniej tak wynika ze słów Anny Lewandowskiej, która po emocjonalnym pożegnaniu męża również dorzuciła kilka słów od siebie. Przede wszystkim podziękowała Barcelonie za bajeczny okres i podkreśliła dumę z postawy Lewandowskiego.

Nie wiem, czy słowa są w stanie w pełni opisać, co dziś czujemy. Dziękujemy Barcelono za najpiękniejszy rozdział i sprawienie, że czuliśmy się jak w domu. Nie żegnamy się... Mówimy do zobaczenia wkrótce! Czas na nową przygodę - napisała popularna trenerka fitness na Instagramie.

Z tych słów można wywnioskować, że Lewandowskich czeka nowa przygoda, która ma być raczej epizodem. Zresztą już wcześniej zakładali, że to właśnie Barcelona będzie ich miejscem do życia na stałe.

W samej Barcelonie żyje się nam bardzo dobrze. Dzieciaczki chodzą do szkoły, są bardzo zadowolone. Świat piłkarski rozgrzewa całe miasto i nie tylko miasto. Fajnie się żyje. Myślę, że to jest już nasz dom - mówiła Anna w 2025 roku w rozmowie z TVP Sport.

