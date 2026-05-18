Pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Tego nie pokazano w TV! Trudno uwierzyć

Kamil Heppen
2026-05-18 17:00

Piłkarski świat wciąż żyje niedzielnym pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Polski napastnik meczem z Betisem (3:1) pożegnał się z miastem, w którym spędził ostatnie 4 lata i zapracował na miano legendy. Kosztowało go to sporo emocji, choć nie wszystko mogli zobaczyć widzowie oglądający transmisję w TV. W internecie furorę robi nagranie pokazujące całe zejście rozemocjonowanego Lewandowskiego, w objęciach kolegów, bez przenoszenia ujęć na trybuny w tych wyjątkowych chwilach.

Tego z pożegnania Roberta Lewandowskiego nie pokazano w TV

4 lata, 192 mecze i 119 goli. Te liczby mogą zmienić się już jedynie o jeden, ostatni mecz z Valencią w najbliższą sobotę. Robert Lewandowski żegna się z klubem, do którego trafił w trudnym okresie i stał się symbolem odrodzenia Barcelony. Zapracował sobie na status legendy, co pokazało huczne pożegnanie w ostatnim domowym meczu z Betisem. "Lewy" zagrał jako kapitan drużyny, a w 84. minucie został zmieniony, aby dać mu wyjątkowy moment z kibicami. 60 tysięcy ludzi na Camp Nou nagrodziło go brawami i okrzykami, doprowadzając piłkarza do łez. To dało się jeszcze zauważyć w telewizyjnej transmisji, ale następnie kamera skupiła się na trybunach, podczas gdy na murawie miały miejsce piękne sceny...

Robert Lewandowski po pożegnalnym meczu na stadionie Barcelony
Dla takich chwil powstał internet, chciałoby się rzec. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się filmiki pokazujące, jak rozemocjonowany Lewandowski znalazł się w objęciach wszystkich kolegów z drużyny. Wesprzeć go w tej wyjątkowej chwili ruszył nawet bramkarz Joan Garcia, który musiał przebiec kilkadziesiąt metrów. Jako pierwszy taką postawą wykazał się Dani Olmo, a obrazki te tylko potęgują wrażenie wspaniałego pożegnania "Lewego".

I można tylko żałować, że nie znalazły się one w światowym przekazie telewizyjnym. "Świetna decyzja realizatora, żeby zamiast pokazać to, pokazywać w transmisji kibiców" - pieklił się Mateusz Doniec z portalu FCBarca.com. Nie był jedyny, wtórowała mu cała rzesza internautów. Wspomniane nagranie z trybun Camp Nou możesz obejrzeć poniżej, na końcu artykułu.

