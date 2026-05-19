Miał 15 lat, gdy zaczął kierować sektą! Dziecięca pornografia, gwałty, próby zabójstw!

W poniedziałek, 18 maja, w sądzie w Umea na północy Szwecji zaczął się proces przerażającego przestępcy. Chodzi o chłopaka o pseudonimie "Chai", który był guru działającej w internecie sekty gloryfikującej przemoc 764. Jest oskarżony o dokonanie 77 brutalnych przestępstw w kilku różnych krajach.

Miał 15 lat i już był objęty dozorem policyjnym

Zgodnie z tym, co przekazała prokuratura, w latach 2023-25 systematycznie podżegał w internecie nastolatków do aktów przemocy. Wśród zarzutów wobec "Chaia" znalazły się między innymi trzy usiłowania zabójstwa, gwałt, wykorzystywanie seksualne dzieci, szerzenie pornografii dziecięcej, a także znęcanie się nad zwierzętami. Co ważne - już wtedy, będąc między 15. a 17. rokiem życia, przestępca był objęty dozorem policyjnym i miał obręcz na nodze.

Wstrząsająca lista zarzutów

"Kontrolował swoich młodych wyznawców, udzielając im wskazówek i poleceń online. Dokonywane przez nastolatków akty przemocy były filmowane, a następnie rozpowszechniane na platformach społecznościowych. Ofiary pochodzą z różnych krajów, w tym Szwecji, Australii i Niemiec. W Sztokholmie oskarżony przekonał 14-latka, by dźgnął w plecy 82-letniego mężczyznę" - czytamy. Podczas przesłuchań "Chai" nie przyznał się do żadnego ze stawianych mu zarzutów.

PAP relacjonuje, że proces chłopaka odbywa się z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, ma potrwać sześć tygodni i pod wieloma względami jest precedensowy. Dlaczego? Między innymi dlatego, że sąd będzie musiał zdecydować, czy można skazać za usiłowanie zabójstwa zdalnie, a zwłaszcza jeśli dana osoba zostanie zmuszona przez internet do wyrządzenia sobie krzywdy. "Tego rodzaju praktyka istnieje już w przypadku aktów seksualnych, dlatego w Szwecji można zostać skazanym za gwałt w sieci".

Samozwańcza internetowa sieć 764 została założona w 2021 r. przez Amerykanina Bradleya Cadenheada, a nazwa pochodzi od jego własnego adresu w rodzinnym mieście w Teksasie. Cadenhead odsiaduje w USA karę 80 lat więzienia za przestępstwa związane z pornografią dziecięcą.

