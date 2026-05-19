Pilne poszukiwania 18-latka! Spadł z roweru wodnego i zniknął pod taflą. Alarm wokół jeziora

Trwają dramatyczne poszukiwania na terenie jeziora Juksty, koło Mrągowa, w województwie warmińsko-mazurskim. Z informacji, które otrzymały służby, wynika że 19 maja 2026 roku, około godziny 6:45, doszło do wypadku. 18-letni chłopak wraz z trzema kolegami spadł z roweru wodnego i wylądował pod taflą. Większości poszkodowanych udało się wydostać o własnych siłach na powierzchnię, ale po tym jednym ślad zaginął. Młodzi mężczyźni mają od 18 do 20 lat. Służby informują, że pokrzywdzonym, którzy przedostali się na brzeg po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów, nie grozi niebezpieczeństwo, lecz są wychłodzeni. 18-latek, ich kolega, nadal jest poszukiwany. Jako jedyny nie wypłynął na powierzchnię.

Na miejscu wokół jeziora Juksty pracują strażacy i płetwonurkowie z Mrągowa oraz Olsztyna, którzy przeszukują teren za pomocą sonaru. Do akcji zaangażowano również Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, 18-latek nadal nie został odnaleziony, a nadzieja malała z każdą minutą. Bliscy mają nadzieję na szczęśliwy finał akcji. Do sprawy jeszcze wrócimy.