Dramat w Toruniu. Nieprzytomna 19-latka była zanurzona w wodzie

Toruń: Policjanci szukali 19-letniej kobiety

Takich zgłoszeń policyjni dyżurni nigdy nie lekceważą. 17 maja ktoś poinformował mundurowych o 19-latce, której życie może być zagrożone. Funkcjonariusze ruszyli w okolice ulicy Popiełuszki. - Na miejsce zostali wysłani m.in. asp. Marek Smulski, asp. Ernest Krysztofiak, mł. asp. Piotr Szpak oraz sierż. Wiktoria Rękas. Ze względu na trudnodostępny teren funkcjonariusze prowadzili poszukiwania pieszo, przedzierając się przez zarośla i jednocześnie obserwując brzeg oraz nurt rzeki - informuje asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu.

- W pewnym momencie mundurowi natrafili na przedmioty mogące należeć do zaginionej. Kilka metrów dalej, przy brzegu Wisły, częściowo w wodzie, odnaleźli nieprzytomną kobietę odpowiadającą podanemu rysopisowi - przekazuje oficer prasowa toruńskiej komendy.

Policjanci i medycy uratowali kobietę

W takich przypadkach liczy się każda sekunda. Policjanci poinformowali o sprawie ratowników medycznych. Mundurowi sprawdzili funkcje życiowe 19-latki. Kobieta była nieprzytomna, ale oddychała. Mundurowi ułożyli ją w bezpiecznej pozycji, dbali o drożność dróg oddechowych i stale monitorowali jej stan do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

- Po dotarciu na miejsce, ratownicy medyczni udzielili kobiecie specjalistycznej pomocy i zadbali o jej dalszą opiekę. Jeden z policyjnych patroli asystował również podczas transportu 19-latki do szpitala. Ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo nauczyli się reagować na sygnały, mogące świadczyć o tym, że ktoś w naszym otoczeniu znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Nie pozostawajmy obojętni w takich sytuacjach. Wsparcia może potrzebować zarówno ktoś bliski, jak i przypadkowo napotkana osoba. Czasem wystarczy drobny gest, rozmowa lub sama obecność, która akurat w tym momencie będzie ratunkiem dla innego człowieka - podkreśla oficer prasowa KMP w Toruniu.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

