Takie będą Piernikalia UMK 2026 w Toruniu. Przewodnicząca Samorządu mówi o różnorodności

Konrad Marzec
2026-05-19 11:30

Piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ruszyły 16 maja. Kulminacja toruńskich juwenaliów zaplanowana jest na piątek i sobotę (22-23 maja 2026 r.). Przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK, Marta Kuta opowiedziała "Super Expressowi" o atrakcjach, koncertach, bezpieczeństwie i przygotowaniach do imprezy.

Autor: Andrzej Romański / UMK w Toruniu/ Materiały prasowe Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu, zaprasza na Piernikalia 2026

Piernikalia UMK w Toruniu 2026. Bogowie Olimpu przejmą gród Kopernika

Grecki klimat w Toruniu? W drugiej połowie maja to jak najbardziej możliwe. W motywie przewodnim Piernikaliów UMK w Toruniu 2026 dominują bogowie z Olimpu. Święto studentek i studentów z grodu Kopernika wystartowało już 16 maja (sobota). Tego dnia odbyły się 3. Targi Sztuki Studenckiej. Wielu uczestników czeka na koncerty, "Śniadanie na trawie", beerponga, kino plenerowe i silent disco. Szczegółowe omówienie atrakcji znajdziecie w tym materiale "Super Expressu"!O juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapytaliśmy też Martę Kutę, przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK. Nasza rozmówczyni od kilku tygodni jest w wirze przygotowań. - Staraliśmy się, aby była różnorodność muzyczna. Tak, aby każdy znalazł coś dla siebie - zapewniła "Super Express" Kuta.

Koncerty, darmowe atrakcje, wyzwanie organizacyjne. Przed nami święto UMK w Toruniu

UMK w Toruniu już świętuje! Jak już wspominaliśmy wyżej, tegoroczne Piernikalia wystartowały 16 maja. Kolejne dni będą pełne emocji. Przewodnicząca Samorządu wymieniła kilka ciekawych wydarzeń:

  • We wtorek (19 maja) - silent disco
  • W środę (20 maja) - kino plenerowe
  • W czwartek (21 maja) - gra miejska i tradycyjny before piernikaliowy w Labie.

- W piątek i sobotę przygotowaliśmy też wydarzenia sportowe oraz strefę z kulturą. W piątek zapraszamy też na pochód, który o 17 ruszy spod Kotłowni - zachęca Marta Kuta w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu".

Cały czas można nabywać bilety na koncerty. Na liście artystów są m.in.:

  • Nocny Kochanek
  • Enej
  • Żabson
  • Brodka

Zainteresowanie wejściówkami jest bardzo duże. Nabywać można bilety jednodniowe (54 zł) i karnet (85 zł). - Biletowany charakter koncertów to już standard w większości juwenaliów w Polsce. Studenci w Toruniu przywykli już do takiej formy. Zresztą mamy też mnóstwo wydarzeń bezpłatnych, na które zapraszamy - podkreśla przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK.

Policja i służby medyczne w gotowości

Kulminacja piernikaliowych wydarzeń spodziewana jest 22 i 23 maja. W pobliżu kampusu UMK w Toruniu będzie można spotkać patrole, czuwać będą również medycy. - Wszystko jest przygotowane zgodnie z wymogami, wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na miejscu będą służby porządkowe, medyczne i policja. Robimy wszystko, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie w trakcie wydarzenia - zapewnia nas Marta Kuta.

- Organizacja takiego wydarzenia wymaga bardzo dużo pracy, która zaczyna się dużo wcześniej. Wszystko nie odbyłoby się bez wspaniałych organizatorów, koordynatorów i wolontariuszy, którym już teraz bardzo dziękuję za wszystko, co robią - podsumowuje rozmówczyni "Super Expressu".

Fotorelacje z Piernikaliów UMK 2026 będziemy publikować w naszym serwisie. Aktualizujemy również plan wydarzeń!

UMK W TORUNIU