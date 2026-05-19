Gonili 13-latka na bagno, dziś sami trafili do aresztu. Sąd zdecydował

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-19 15:56

Szli ze spuszczonymi głowami i kamiennymi twarzami. Gdy reporter „Super Expressu” pytał ich pod prokuraturą, dlaczego gonili 13-letniego Mikołaja, milczeli. Nie odpowiedział ani jeden z nich. We wtorek po południu zapadła decyzja Sądu Rejonowego w Kętrzynie. Trzej bracia: Krystian, Łukasz i Krzysztof S. oraz ich szwagier Karol R. zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. To właśnie oni są podejrzani w sprawie śmierci 13-letniego chłopca, który konał na bagnach pod Arklitami koło Barcian.

Tragiczna śmierć 13-letniego Mikołaja

Dramat rozegrał się w sobotę, 16 maja tego roku przy niewielkim Jeziorze Arklickim, położonym wśród podmokłych terenów niedaleko granicy z Rosją. Według ustaleń śledczych wszystko zaczęło się od sprzeczki. Mikołaj miał wcześniej zaatakować jednego z mężczyzn jadącego rowerem. Chwilę później dorosły zadzwonił po swoich braci i szwagra. Cała czwórka ruszyła za dwoma nastolatkami. Chłopcy uciekali w stronę bagien. Jeden z nich miał schować się w krzakach i dzięki temu uniknąć spotkania z mężczyznami. Wtedy cała uwaga ścigających skupiła się na Mikołaju.

13-latek biegł w ciemność, w kierunku, z którego praktycznie nie było już wyjścia. Przed nim było bagno i jezioro. Grząski teren, trzciny i woda. Według śledczych chłopiec brodził później w wodzie. Mężczyźni mieli wiedzieć, gdzie uciekł. Mimo to zostawili go tam samego. Kiedy odnaleźli go znajomi, Mikołaj jeszcze żył. Leżał po pas w bagnie, z twarzą skierowaną do wody. Był już praktycznie konający. Na miejsce ruszyli strażacy i ratownicy medyczni. Reanimacja trwała bardzo długo. Chłopca nie udało się uratować.

Zarzuty i areszt dla czterech mężczyzn

Wszyscy czterej zatrzymani usłyszeli zarzuty. - Według ustaleń prokuratury jeden z podejrzanych miał dopuścić się przestępstwa polegającego m.in. na spowodowaniu u 13-letniego chłopca ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego zgonem pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. Podejrzany miał dopuścić się tego czynu poprzez zadanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią i nogą w głowę. Z kolej trzej pozostali mężczyźni stanęli pod zarzutem tego, że działając wspólnie i w porozumieniu, biorąc udział w pościgu za 13-latkiem i osaczeniu go w terenie uniemożliwiającym ucieczkę oraz uniemożliwiając mu ucieczkę, mieli ułatwić wymienionemu wyżej podejrzanemu spowodowanie u małoletniego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego jego zgonem. Ponadto, wszystkim czterem podejrzanym zarzucono nieudzielenie pomocy znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia 13-letniemu chłopcu, a także usiłowanie pobicia innego małoletniego pokrzywdzonego - przekazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.

Prokurator rejonowa w Kętrzynie Jolanta Rzepko powiedziała natomiast „Super Expressowi”, że każdy z podejrzanych złożył wyjaśnienia, ale każdy odnosił się do innego zakresu swojego zachowania. - Nie można powiedzieć ogólnie, że się przyznali albo że się nie przyznali - zaznaczyła.

Jak ustalili śledczy, zatrzymani próbują umniejszać swoją rolę w tragedii. Co ważne, podczas pierwszych przesłuchań żaden z nich nie miał obrońcy ani pełnomocnika. Sekcja zwłok wykazała u Mikołaja obrzęk płuc i mózgu. Nadal jednak nie wiadomo, czy był skutkiem pobicia, czy obrażeń odniesionych podczas dramatycznej ucieczki przez bagna. - Pobrano próbki do badań histopatologicznych. Dopiero po uzyskaniu wyników biegły będzie mógł określić mechanizm powstania obrażeń i przyczynę śmierci - wyjaśnia prokurator.

Mikołaj był uczniem siódmej klasy szkoły podstawowej w Barcianach. Po śmierci mamy wychowywał go samotnie ojciec. Starsza siostra zdążyła już założyć własną rodzinę i wyprowadzić się z rodzinnych Kotek, niewielkiej przygranicznej osady.W szkole po tragedii zorganizowano pomoc psychologiczną dla uczniów. W głównym holu ustawiono miejsce pamięci dla Mikołaja. Koledzy i koleżanki zapisują na kartkach ostatnie słowa do chłopca i wrzucają je do wazonu. Kartki mają zostać odczytane podczas pogrzebu albo spalone.

A czterej mężczyźni, którzy jeszcze we wtorek milczeli przed kamerami i chowali wzrok przed pytaniami o śmierć dziecka, usłyszeli decyzję sądu. Najbliższe trzy miesiące spędzą za kratami. Tam będą czekać na dalszy ciąg śledztwa i odpowiedź na pytanie, co naprawdę wydarzyło się na bagnach pod Arklitami.

Gonili 13-latka na bagno, dziś sami trafili do aresztu
Galeria zdjęć 41
Mikołaj miał tylko 13 lat Zginał w bagnie w morderczej ucieczce
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
SĄD