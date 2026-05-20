Ważne skrzyżowanie zostanie wyłączone. Prawie dwa tygodnie potężnych utrudnień

Konrad Marzec
2026-05-20 11:05

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu poinformował o planowanych pracach na przejeździe drogowo-torowym u zbiegu ulic Wschodniej i M. Skłodowskiej-Curie. Zmiany w organizacji ruchu wejdą w życie 23 maja i potrwają do 3 czerwca. To oznacza blisko dwa tygodnie poważnych komplikacji dla kierowców i pasażerów, zmuszonych do korzystania z objazdów.

Remont skrzyżowania ulicy Wschodniej i Skłodowskiej-Curie w Toruniu

Jak wynika z informacji przekazanych przez MZK, prowadzone prace wymuszą wstrzymanie ruchu aut oraz tramwajów na wyjeździe z ulicy Wschodniej w kierunku ulicy M. Skłodowskiej-Curie. - Dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do ulicy M. Skłodowskiej - Curie dla ruchu kołowego i tramwajowego. Wjazd i wyjazd w ulicę Wschodnią do ulicy M. Skłodowskiej - Curie możliwy będzie wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na ulicy M. Skłodowskiej-Curie na wprost będzie odbywał się bez utrudnień - wyjaśnia Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że drogowcy zamkną dla zmotoryzowanych kilka kluczowych punktów:

  • prawoskręt z Kościuszki w ulicę Wschodnią, gdzie pojawi się tymczasowy przystanek autobusów zastępujących tramwaje w stronę Elany,
  • lewoskręt prowadzący w ulicę Wschodnią od strony ulicy Olsztyńskiej, gdzie z kolei zatrzymają się autobusy zastępcze jadące do centrum (przystanek przed krzyżówką),
  • przejazd podziemny od strony Łodzi (DK91) w kierunku ulicy Wschodniej,
  • możliwy będzie tylko skręt w prawo podczas wyjazdu z ulicy Piotra Curie w ulicę Wschodnią.

Wyznaczono specjalne trasy omijające remontowany odcinek. Kierowcy podążający od strony Łodzi w stronę Gdańska (DK 91) powinni poruszać się Trasą Wschodnią, Szosą Lubicką, ulicami Olsztyńską i Skłodowskiej-Curie, a następnie Trasą Prezydenta Raczkiewicza i Grudziądzką. Z kolei pojazdy jadące od strony Gdańska Trasą Prezydenta Raczkiewicza w kierunku Łodzi (DK 91) lub Poznania (DK 15) zostaną pokierowane przez Skłodowskiej-Curie, Olsztyńską, Szosę Lubicką oraz Trasę Wschodnią.

- W trakcie prac prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w szczególności o zwracanie uwagi na pieszych poruszających się w rejonie robót, ponieważ sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zostanie wyłączona - apeluje Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK w Toruniu. Poglądowe mapy z planem objazdów zostały udostępnione w galerii nad głównym tekstem.

Korekty w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Toruniu

Prace ruszą 23 maja i według harmonogramu potrwają do 3 czerwca. W tym czasie pasażerowie muszą przygotować się na spore przetasowania w kursowaniu pojazdów:

  • „dwójka” z Motoareny dojedzie skróconą i zmodyfikowaną trasą wyłącznie do przystanku „Wały gen. Sikorskiego”,
  • tramwaje linii nr 4 wyruszające z pętli „Uniwersytet” zakończą bieg w tym samym miejscu,
  • pojazdy z numerem 7 z pętli „Uniwersytet” dotrą zmienioną drogą tylko do stacji „Odrodzenia”,
  • w miejsce niekursujących tramwajów na zamkniętym odcinku zostanie uruchomiona autobusowa linia zastępcza ZT4.

Władze Miejskiego Zakładu Komunikacji w mieście Mikołaja Kopernika złożyły przeprosiny za nadchodzące niedogodności i przypomniały o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drodze w rejonie prowadzonych robót.

Zamknięcie skrzyżowania Wschodnia/Skłodowskiej-Curie w Toruniu. Zmiany w ruchu i komunikacji
