Ksiądz z TikToka uderza w stroje komunijne. Mocne słowa o sukienkach jak dla księżniczek

Majowe przyjęcia pierwszokomunijne regularnie stają się powodem dyskusji na temat rosnącego przepychu, w którym gubi się właściwy sens religijnego wydarzenia. Popularny duchowny z TikToka ksiądz Sebastian Picur postanowił stanowczo ocenić modę na ubieranie dziewczynek w wymyślne "suknie księżniczek", zwracając uwagę, że sakrament wymaga skromności i skupienia. Zobacz, z jakiego powodu ksiądz zachęca do wyboru prostych strojów.

Wraz z majem rozpoczął się czas uroczystości pierwszokomunijnych, podczas których dorośli i ich pociechy chcą zaprezentować się z jak najlepszej strony. Rodzice potrafią zadbać o każdy, nawet najmniejszy detal: wymarzone kreacje, wizyty u kosmetyczki czy fryzjera, eleganckie sale i wyszukane jedzenie, a nawet wynajem specjalnych powozów, którymi dotrą do świątyni. Planowanie tak ważnego dnia potrafi rozpocząć się na kilka lat przed wyznaczoną datą. Wszyscy dążą do tego, aby uroczystość przebiegła absolutnie perfekcyjnie.

Ksiądz Sebastian Picur o sukniach komunijnych „w stylu księżniczek”

Aktywny w sieci ksiądz Sebastian Picur, znany z poruszania niekiedy skomplikowanych kwestii, postanowił zabrać głos w sprawie komunijnych przygotowań. Na swoim profilu na TikToku umieścił materiał wideo, w którym odnosi się właśnie do dziewczęcych kreacji. Na nagraniu można dostrzec matkę przygotowującą córkę — dziewczynka ma na sobie potężną suknię wysadzaną kamieniami przypominającą strój bohaterki filmów Disneya, a do tego mocny makijaż oraz welon.

Pierwsza komunia święta to przede wszystkim uroczystość religijna o charakterze duchowym. Elementem charakterystycznym tej uroczystości jest również biała szata dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej. Ta szata powinna być oczywiście piękna, ale z drugiej strony prosta. Suknie w stylu księżniczek, które niekiedy rodzice wybierają dla swoich dzieci, raczej nie są najlepszym rozwiązaniem. Taka rewia mody prowadzi do porównywania się i względów ludzkich. Najlepiej, kiedy stroje są jednakowe i w swojej prostocie także pięknie pozwalają dzieciom i rodzinie jak najlepiej skupić się na przeżywaniu rzeczywistości duchowej - mówi ksiądz Picur.

Wideo wywołało duże poruszenie wśród użytkowników, którzy zostawili mnóstwo komentarzy.

- Ja z makijażu miałam tylko mascarę – napisała jednak z internautek.

- Dziś to u niektórych tylko na pokaz. A makijaż, tipsy, welony to tragedia. Obejrzałam na tik toku jedną najpiękniejszą komunię, skromne i elegancko – czytamy.

- Ja 23 mam komunię córki sukienka będzie po mojej bratanicy. Myślę że w tym dniu Najważniejszy jest Jezus Chrystus który jest przyjęty przez dziecko – napisała jedna z obserwatorek.

- Dobrze ksiądz mówi, podoba mi się, kiedy dzieci mają jednakowe i proste stroje, jest sprawiedliwie, Bóg wszystkich kocha jednakowo, Amen – czytamy.

- A mnie się podobają suknie – tu z kolei inne zdanie.

- Ja miałam komunię 7 lat temu i pamiętam że z dziewczynami miałam jednakowe sukienki krawcowa szyła i pamiętam też przymiarki wtedy – można przeczytać.