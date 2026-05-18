Widać stąd tatrzańskie szczyty, choć leży w innym województwie. To miejsce zapiera dech

Agnieszka Przystaś
2026-05-18 12:46

W gminie Jodłowa oddano do użytku nową wieżę widokową. Z wysokiej na 30 metrów konstrukcji w miejscowości Wisowa można podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę Beskidu Niskiego, a przy bezchmurnym niebie dostrzec nawet Tatry.

Autor: Jan Janiga - Wójt Gminy Jodłowa/ Materiały prasowe

Wieża widokowa w gminie Jodłowa. Dojedziesz samochodem pod samą atrakcję

W miejscowości Wisowa stanęła nowa atrakcja, która przyciąga miłośników pięknych krajobrazów. Drewniano-metalowa konstrukcja pozwala podziwiać rozległą panoramę Beskidu Niskiego, a przy bezchmurnym niebie  można stąd zobaczyć nawet Tatry. Mierząca 30 metrów budowla jest niezwykle łatwo dostępna dla turystów. Pod sam obiekt można wygodnie dojechać samochodem, ponieważ tuż obok przygotowano bezpłatny parking dla odwiedzających. Teren wokół został w pełni utwardzony i profesjonalnie zagospodarowany. Znajdują się tam ławki oraz altana, w której można zregenerować siły przed dalszą wycieczką.

Budowla mieści się na wzniesieniu o wysokości 409 metrów nad poziomem morza. Chociaż pokonanie licznych schodów prowadzących na najwyższy taras wymaga odrobiny wysiłku, roztaczające się stamtąd widoki w pełni to wynagradzają. Obiekt wyposażono w nowoczesny, elektroniczny system bezpieczeństwa. Mechanizm ten nieustannie monitoruje siłę wiatru, dlatego gdy podmuchy stają się zbyt gwałtowne, wejście na górę zostaje automatycznie zablokowane dla zwiedzających.

Budowa wieży w Wisowej pochłonęła ponad 2 miliony złotych

Inwestycja w gminie Jodłowa wiązała się ze sporymi nakładami finansowymi. Łączny koszt wzniesienia tego wyjątkowego punktu obserwacyjnego przekroczył barierę 2 milionów złotych. Znaczące wsparcie, wynoszące ponad 1,9 miliona złotych, pozyskano w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Władze zapowiadają, że to nie koniec rozwoju tego miejsca. W niedalekiej przyszłości w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji powstanie nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych, którego główną atrakcją będzie długa tyrolka.

