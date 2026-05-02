Luksusowe komunie w restauracjach celebrytów. Gessler, Wachowicz, Adamczyk i Wojewódzki nieźle się obłowią

Julita Buczek
2026-05-02 5:00

Komunia 2026? Dla wielu rodziców to finansowy rollercoaster. Okazuje się, że u polskich gwiazd ceny za przyjęcia sięgają zawrotnych kwot. Jak zwykle najdrożej u Magdy Gessler. Goni ją jednak Piotr Adamczyk i Ewa Wachowicz z Kubą Wojewódzkim. Różnice potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Ekskluzywne lokale i rachunki grozy. Komunia w lokalu gwiazdy

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim… prawdziwy wyścig cen. Restauracje i sale organizujące przyjęcia dla dzieci windują stawki do poziomu, który dla przeciętnego Polaka może być trudny do przełknięcia.

Najdrożej jest oczywiście w topowych lokalach, gdzie liczy się nie tylko jedzenie, ale też prestiż i oprawa wydarzenia. Ekskluzywne menu, dekoracje jak z bajki i obsługa na najwyższym poziomie - tam jest to standardem. Nic dziwnego, że rachunek końcowy potrafi przyprawić o zawrót głowy! Co ciekawe, mimo wysokich cen, w niektórych miejscach wciąż można znaleźć ostatnie wolne terminy.

Na przykład w lokalu u Ewy Wachowicz zapłacimy 300 złotych za osobę, w cenę wliczone są napoje bez limitu: woda, soki, kawa oraz herbata. Pozostałe napoje i alkohole zamawiane podczas przyjęcia będą rozliczane według cen z menu. Rosół, pierś z kaczki czy kotlet schabowy, a na deser Ewa proponuje sernik.

Z kolei lokal Piotra Adamczyka, czyli "Stary Dom" oferuje bogate menu. U niego możemy zjeść między innymi - rosół, krem z pomidorów, a także kaczkę, królika, a nawet pieczeń z jelenia. U niego zapłacimy 369 złotych, niestety trzeba doliczyć 10% serwisu.

Kuba Wojewódzki w swoim lokalu "Niewinni czarodzieje" ma specjalnie przygotowane menu w cenie 335 złotych za osobę. U niego jednak pobierana jest opłata serwisowa - 12,5%. Wojewódzki w menu ma rosół, polędwicę wołową czy dorsza. Dziennikarz w swojej restauracji proponuje również open bar - cena za osobę do 5 godzin korzystania to koszt 240 złotych. Do tej kwoty też należy doliczyć serwis kelnerski 12,5%. Wychodzi całkiem sporo po dodaniu wszystkich kosztów.

Magda Gessler i jej restauracja "U Fukiera" ma w ofercie menu w cenie 399 złotych od osoby. Magda w cenie oferuje wodę, kawę lub herbatę. U znanej restauratorki zjemy między innymi żurek, policzki wołowe czy filet z jesiotra. Tutaj też obowiązuje serwis 12,5% wartości zamówienia - doliczany jest on do ostatecznego rachunku.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
