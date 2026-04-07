Świąteczny cud. Magda Gessler nie mogła chodzić, a poleciała w świat. Baluje w Portugalii na bogato

Magda Gessler nieźle się nacierpiała. Atak rwy kulszowej to bolesne schorzenie, które najpierw zaprowadziło gwiazdę do specjalisty w szpitalu, a później, jak udało nam się dowiedzieć, do fizjoterapeuty. Madzia okazała się być przykładną pacjentką, dzięki czemu lekarze szybko postawili ją na nogi i, choć jeszcze chwilę wcześniej ledwo chodziła, nagle mogła ruszać w świat.

Magda Gessler uciekła z Polski na święta

Jak sama podkreśla, uwielbia typowo polskie święta, ale tym razem Magda Gessler postanowiła wypocząć w ciepłej Portugalii, a dokładnie w Cascais nad Oceanem Atlantyckim. Towarzyszą jej mąż, Waldemar (który jak zawsze przyleciał prosto z Kanady), oraz córka Lara Gessler z mężem i dziećmi. Przy rodzinie i uśmiechniętych od ucha do ucha wnuków Magda od razu poczuła się jeszcze lepiej.

Gessler składa życzenia i kasuje!

W filmiku z życzeniami dla fanów podkreśliła też, jak ważne jest dobre nastawienie. Ono też na pewno bardzo jej pomogło. - Składam wam życzenia pozytywnego myślenia i szczęścia, zdrowia. Chcę wam powiedzieć, że pozytywne myślenie przenosi góry. Życzę wam niepraktykowania czarnowidzctwa - powiedziała na nagraniu dodanym w nocy na swój Instagram. Co ciekawe, nagranie szybko zniknęło z portali społecznościowych. Pewnie z powodu drobnej wpadki. Na końcu nagrania Magda zapomniała, co miała powiedzieć... Ale kto by się przejmował takimi drobnostkami.

Po kilku dniach w Portugalii Magda Gessler i jej mąż Waldemar polecieli do Kanady, gdzie na co dzień mieszka mężczyzna.

Jak się teraz czuje Magda Gessler?

"Super Express" skontaktował się ze współpracownikami restauratorki, którzy potwierdzili nam, że Magda czuje się już znacznie lepiej.

Tak, wszystko dobrze. To była rwa, która została już opanowana

- powiedziano nam. I całe szczęście, bo zdrowie jest najważniejsze.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Magda Gessler świętuje z rodziną w Portugalii. Jest na bogato!

