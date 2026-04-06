Kiedy przestanie wiać silny wiatr? Najnowsza prognoza!

Wichury w Polsce w Poniedziałek Wielkanocny. Kiedy przestanie wiać silny wiatr? Sprawdzamy prognozę IMGW

Silny wiatr nie daje nam dziś spokoju! Lany Poniedziałek przyniósł nieprzyjemną i niebezpieczną pogodę. Już w nocy i nad ranem gdzieniegdzie - na przykład w okolicach Warszawy - przeszły nawet gwałtowne burze, a porywy wiatru dochodziły miejscami do 85 kilometrów na godzinę. Było naprawdę groźnie - przykładowo w Łodzi na ulicy Okólnej konar spadł na jadącego dostawczaka, ranny został kierowca, choć na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Państwowa Straż Pożarna poinformowała dziś po południu, że w całym kraju doszło już do ponad 2000 interwencji związanych z silnym wiatrem. Strażacy apelują o ostrożność. Radzą, by nie chować się pod drzewami i unikać otwartej przestrzeni. Jeśli ktoś znajdzie się w trakcie nawałnicy na zewnątrz, powinien jak najszybciej szukać schronienia w budynku lub bezpiecznym miejscu.

Ostrzeżenia dla dwunastu województw – od północnego zachodu po południowy wschód kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dwunastu województw – od północnego zachodu po południowy wschód kraju. Najsilniejsze porywy prognozowane są na Wybrzeżu, gdzie alert ogłosiło także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Silny wiatr daje się we znaki w wielu regionach. Na Pomorzu strażacy interweniowali od niedzieli 82 razy, z czego połowa zgłoszeń przypadła na poniedziałek. W województwie łódzkim było ponad 120 interwencji. W Lubelskiem strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy. Uszkodzony został m.in. dach szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Na Podkarpaciu wichura zerwała linie energetyczne. Bez prądu pozostaje około 3 tysięcy odbiorców, głównie w okolicach Krosna, Stalowej Woli i Sanoka.

Bardzo silny wiatr w górach, w innych miejscach sytuacja się ustabilizuje

Kiedy to wszystko wreszcie się skończy? Doniesienia IMGW są umiarkowanie optymistyczne. Wiatr w wielu miejscach już osłabł lub zaniknie w ciągu nocy. Wtorek, 7 kwietnia powinien być już znacznie spokojniejszym dniem, bez porywistego wiatru, choć będą wyjątki. "Porywy wiatru do 65 km/h, na wschodzie lokalnie do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h, a w Karpatach do 100 km/h" - taka prognoza pogody pojawiła się niedawno na stronie IMGW. Za to już dziś późnym wieczorem sytuacja ma się uspokoić w woj. pomorskim i pow. sławieńskim w woj. zachodniopomorski. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem ma wygasnąć dziś o godzinie 21 dla następujących regionów: kujawsko‑pomorskie (całe), lubelskie (całe), mazowieckie (całe), podlaskie (całe), warmińsko‑mazurskie (całe), wielkopolskie (część powiatów), łódzkie (większość regionu), pomorskie (pozostała część województwa), zachodniopomorskie (większość regionu), świętokrzyskie (część powiatów), podkarpackie (północ regionu).

