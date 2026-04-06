To drzewo może wysysać energię. Wielu Polaków sadzi je pod domem

W polskich ogrodach trudno o bardziej popularne drzewo niż orzech. Daje przyjemny cień, wygląda imponująco i kojarzy się z sielskim krajobrazem. Jednak od lat powtarza się pewne ostrzeżenie: nie sadź orzecha zbyt blisko domu. Jak się okazuje, nie chodzi wyłącznie o jego korzenie.

Gęsty cień, który nie daje wytchnienia

Orzech tworzy rozłożystą, bardzo zwartą koronę. Choć na pierwszy rzut oka to idealne miejsce do odpoczynku w upalne dni, w praktyce może działać zupełnie odwrotnie. Pod drzewem powstaje bowiem specyficzny mikroklimat - wilgotny, ciężki i słabo przewiewny. Zamiast świeżego powietrza pojawia się więc uczucie duszności. Organizm, zamiast się regenerować, zaczyna walczyć z niedoborem tlenu. Efektem może być spadek ciśnienia, senność i ogólne zmęczenie.

Naturalna "chemia", która nie każdemu służy

Orzech włoski produkuje także substancje chemiczne, które mają chronić go przed innymi roślinami. Najbardziej znaną z nich jest juglon. To właśnie on odpowiada za charakterystyczny zapach i właściwości drzewa. W większym stężeniu może jednak działać drażniąco - zarówno na układ nerwowy, jak i oddechowy. U osób wrażliwych może pojawić się:

uczucie otumanienia

spadek energii

bóle głowy, a nawet migreny.

Dodatkowo olejki zawarte w liściach drzew, w dużych ilościach mogą działać źle na nasze samopoczucie.

Drzewo do ogrodu. To bezpieczny wybór

Jeśli zależy nam na przyjemnym cieniu i zdrowym mikroklimacie wokół domu, warto postawić na gatunki, które nie przytłaczają przestrzeni i zapewniają dobrą cyrkulację powietrza. Świetnym wyborem będzie lipa - jej delikatny zapach działa kojąco, a korona daje lekki, przewiewny cień.

Równie dobrze sprawdzi się brzoza, która nie tylko wygląda efektownie, ale też "rozjaśnia" ogród i nie tworzy ciężkiej, dusznej atmosfery. Coraz częściej polecana jest także sosna, która wydziela olejki eteryczne korzystne dla dróg oddechowych i sprzyja regeneracji.