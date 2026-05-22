Gigantyczny pożar pasażu handlowego na Pomorzu! Wszystko przez niedopałek papierosa, padły zarzuty

Gigantyczny pożar w Pelplinie! Wszystko zaczęło się od jednego niedopałka

W poniedziałek, 18 maja strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze kompleksu usługowo-handlowego w Pelplinie. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły walkę z ogniem. Do działań wezwano również policjantów z miejscowego komisariatu, którzy zabezpieczali teren akcji oraz dbali o bezpieczeństwo mieszkańców i osób znajdujących się w pobliżu płonącego obiektu.

Równolegle funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie przyczyn pożaru. Policjanci zabezpieczyli monitoring oraz ślady znajdujące się na miejscu zdarzenia.

- Wnikliwa analiza nagrań pozwoliła wytypować osobę odpowiedzialną za zaprószenie ognia. Jak ustalili śledczy, 52-letni mężczyzna, działając nieumyślnie, nie zachował wymaganej ostrożności i wyrzucił tlący się niedopałek papierosa w miejsce składowania odpadów, znajdujące się przy pasażu handlowym - informują policjanci z Pelplina.

Niedopałek wywołał pożar za miliony! 52-latek usłyszał zarzuty

Ogień błyskawicznie zajął kartony i inne łatwopalne odpady znajdujące się przy pasażu handlowym, a następnie rozprzestrzenił się na cały kompleks usługowo-handlowy. Straty oszacowano na co najmniej 1 milion 815 tysięcy złotych.

- Mężczyzna trafił do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - informują funkcjonariusze.

Policjanci przypominają, że chwila nieuwagi może doprowadzić do ogromnej tragedii i gigantycznych strat materialnych. Wysokie temperatury, łatwopalne odpady i nieostrożne obchodzenie się z ogniem sprawiają, że pożar może rozprzestrzenić się w zaledwie kilka chwil.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności. Nie wyrzucaj niedopałków papierosów do koszy, kontenerów i miejsc składowania odpadów, zawsze upewnij się, że papieros został całkowicie ugaszony, nie pozostawiaj źródeł ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych, reaguj, gdy zauważysz zagrożenie pożarowe. Pamiętajmy, że odpowiedzialne zachowanie może uchronić życie, zdrowie oraz mienie przed tragicznymi skutkami pożaru - dodają mundurowi.

