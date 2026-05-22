Wybierz najlepszą plażę w Polsce. Ruszył wielki plebiscyt z cennymi nagrodami

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-22 6:54

Rozpoczyna się kolejne starcie o miano najatrakcyjniejszych miejsc nad polskim morzem. Wystartowała właśnie 13. odsłona Rankingu Polskich Plaż organizowanego przez Magazyn Travelist, w którym to użytkownicy internetu wskażą najciekawsze zakątki nad Bałtykiem. W tym roku po raz pierwszy w organizacji bierze udział Polska Organizacja Turystyczna, a czas na oddanie głosu mija 7 czerwca.

Mielno

i

Autor: Fstockluk/ Shutterstock Plaża w Mielnie z lotu ptaka

Ruszyła 13. edycja Rankingu Polskich Plaż

Magazyn Travelist oficjalnie zainaugurował trzynastą edycję Rankingu Polskich Plaż. Zestawienie to od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie wczasowiczów wybierających się nad morze i należy do najpopularniejszych plebiscytów oceniających rodzime kurorty oraz kąpieliska. Głównym założeniem inicjatywy jest zaprezentowanie bogactwa polskiej linii brzegowej, oferującej zarówno miejsca idealne dla rodzin z dziećmi, jak i przestrzenie dla pasjonatów sportów wodnych czy ustronne zakątki dla szukających spokoju. Każdego roku to internauci mają ostateczny głos w kwestii przyznania wyróżnień poszczególnym lokalizacjom wskazanym przez organizatorów.

Polecany artykuł:

Ruszają rekrutacje na studia. Co wybrać? Te kierunki zapewnią świetlaną przyszł…

5 kategorii i nowość dla miłośników spokojnego wypoczynku

W obecnym plebiscycie specjaliści z Travelist i Polskiej Organizacji Turystycznej wskazali po dziesięć lokalizacji w pięciu różnych grupach tematycznych. Internauci mogą oddawać swoje głosy w następujących kategoriach:

  • Najlepsza plaża dla rodzin
  • Najlepsza plaża dla aktywnych
  • Najpiękniejsza INSTAplaża
  • Plaża najbardziej tętniąca życiem
  • Najbardziej klimatyczna dzika plaża.

Co istotne, ta ostatnia kategoria to zupełna nowość, mająca na celu wypromowanie tych fragmentów wybrzeża, które gwarantują relaks z dala od gwaru największych letnich centrów turystycznych.

Polecany artykuł:

Ponad 243 tys. zł wpłynęło do parafii. Ksiądz chwali się "brakiem długów"

Plażowicze sami wybiorą Plażę Roku 2026

Kolejną innowacją w tegorocznym plebiscycie jest oddanie jeszcze większej decyzyjności w ręce samych urlopowiczów. W najważniejszej kategorii, czyli "Nagrodzie Plażowiczów", organizatorzy zrezygnowali z zamkniętej listy nominacji, pozwalając każdemu głosującemu na samodzielne wpisanie nazwy ulubionego miejsca nad Bałtykiem, które jego zdaniem powinno otrzymać miano Plaży Roku 2026.

W tym roku po raz pierwszy w kategorii „Plaża Roku” oddajemy pełną inicjatywę samym plażowiczom. Bardzo cieszy nas również współpraca z Polską Organizacją Turystyczną. Wierzę, że dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło odkryć piękno i różnorodność polskiego wybrzeża – mówił Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

Konkurs fotograficzny z nagrodami

Wraz z 13 odsłoną rankingu rusza również konkurs dla miłośników uwieczniania nadmorskich widoków. Po zagłosowaniu, każdy uczestnik ma szansę pochwalić się własnym zdjęciem przedstawiającym ulubiony fragment bałtyckiego brzegu.

Dla osoby, której fotografia zostanie uznana za najlepszą, przygotowano nagrodę w postaci 3 tysięcy złotych do wykorzystania w serwisie Travelist oraz dwuosobowego vouchera do Twierdzy Srebrna Góra, posiadającej Złoty Certyfikat POT. Zaplanowano także dwa dodatkowe wyróżnienia w postaci 500 złotych i kolejnych biletów wstępu do wspomnianej twierdzy.

QUIZ. Sobotni test z ortografii. Znasz slang? Jak zapiszesz te młodzieżowe słowa roku?
Pytanie 1 z 10
Wskaż poprawną pisownię:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki