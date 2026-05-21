Łatwogang z kolejną wielką akcją! Właśnie ujawnili szczegóły

Jak poinformowała PAP, przejazd rozpocznie się w piątek o godzinie 16. W trakcie transmisji prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na terapię genową dla chłopca. Według organizatorów leczenie w Stanach Zjednoczonych kosztuje aż 15 milionów złotych, a do zebrania pozostało jeszcze około 12 milionów.

Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (...) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa – przekazał Łatwogang w opublikowanym nagraniu.

Influencer zapowiedział również, że jeśli potrzebna kwota zostanie zebrana jeszcze przed dotarciem do Gdańska, po krótkim odpoczynku wróci rowerem z powrotem do Zakopanego.

Maks Tocki choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD), czyli rzadką chorobę genetyczną prowadzącą do postępującego i nieodwracalnego zaniku mięśni. Jak podkreślono w opisie zbiórki, większość dzieci cierpiących na tę chorobę około 12. roku życia traci możliwość samodzielnego poruszania się. Choroba z czasem obejmuje kolejne partie mięśni i prowadzi do bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych.

Szansą dla chłopca jest nowoczesna terapia genowa dostępna w USA. Problemem pozostaje jednak gigantyczny koszt leczenia. Organizatorzy zbiórki podkreślają również, że czas odgrywa kluczową rolę, ponieważ terapię można podać tylko dzieciom znajdującym się jeszcze w stosunkowo dobrej kondycji fizycznej.

Według informacji zamieszczonych na stronie zbiórki, od października 2025 roku udało się już zgromadzić ponad 3 miliony złotych. Organizatorzy zaznaczają, że ewentualna nadwyżka środków zostanie przeznaczona na pomoc innym chorym dzieciom.

To nie pierwsza wielka akcja organizowana przez Łatwoganga. W kwietniu streamer przeprowadził trwający ponad dziewięć dni internetowy stream na rzecz fundacji Cancer Fighters. W jego trakcie zebrano ponad 250 milionów złotych. W szczytowym momencie transmisję oglądało ponad 1,5 miliona osób.

Podczas poprzedniej akcji odbywały się koncerty, licytacje oraz wyzwania realizowane przez znanych gości ze świata muzyki, sportu i internetu. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów było golenie głów w geście solidarności z osobami chorującymi onkologicznie.

Inspiracją do organizacji tamtej zbiórki był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagrany przez rapera Bedoes 2115 oraz podopieczną fundacji Cancer Fighters Maję Mecan. Dochód z piosenki i internetowego streamu został przeznaczony na wsparcie osób chorych na raka.