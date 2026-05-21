Myślał, że pisze z 13-latką i słał jej zdjęcia pornograficzne. Akcja "łowców pedofilów"

Zatrzymanie 62-latka z Kęt. Interwencja policji i łowców pedofilów

W niedzielę 17 maja dyżurny komisariatu w Kętach odebrał sygnał od grupy tropiącej przestępców seksualnych w sieci. Zgłaszający przekazali funkcjonariuszom informacje o 62-letnim mężczyźnie. Z ich ustaleń wynikało, że sprawca wysyłał pornografię i nakłaniał do spotkania 13-latkę, nieświadomy, że po drugiej stronie ekranu wcale nie znajduje się dziecko.

Funkcjonariusze z Kęt błyskawicznie pojawili się na miejscu. Zastali tam zarówno członków grupy interwencyjnej, jak i zdezorientowanego 62-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu w Oświęcimiu. Mundurowi zabrali jego telefon i tablet, które teraz trafią pod lupę ekspertów. Biegli przeanalizują nośniki, szukając kolejnych dowodów na nielegalną aktywność podejrzanego.

Zarzuty dla 62-letniego mężczyzny. Zbadają, czy ofiar było więcej

Zebrane materiały pozwoliły śledczym na postawienie zatrzymanemu zarzutów. Odpowie za przesyłanie pornografii oraz nakłanianie małoletniego poniżej 15. roku życia do kontaktów intymnych. Za takie czyny grozi mu wyrok do dwóch lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje oświęcimska prokuratura. Teraz służby sprawdzają, czy w przeszłości 62-latek nie skrzywdził innych dzieci i czy nie gromadził materiałów przedstawiających dziecięcą pornografię.

