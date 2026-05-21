Cieplejszy koniec weekendu w Krakowie. Niedziela zapowiada się najcieplej

Pogoda w Krakowie: 22-24 maja

Nadchodzący weekend w Krakowie upłynie pod znakiem chmur, ale zakończy się wyraźnym ociepleniem. Piątek i sobota będą do siebie podobne pod względem temperatury, jednak to niedziela okaże się najcieplejszym dniem. W prognozach na początek weekendu pojawiają się też niewielkie opady deszczu.

Pochmurny i umiarkowanie ciepły piątek

Weekend rozpocznie się pochmurną aurą. W piątek termometry w Krakowie wskażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał ze spokojną prędkością około 2 m/s. Prognozy wskazują też na możliwość symbolicznych opadów deszczu, które nie powinny być uciążliwe.

Sobota z dużym zachmurzeniem

Sobota przyniesie bardzo podobną temperaturę w ciągu dnia, która ponownie osiągnie około 20 stopni. Noce będą jednak nieco cieplejsze, z temperaturą minimalną na poziomie 12 stopni Celsjusza. Niebo nad miastem pozostanie w pełni zachmurzone, a opady deszczu mogą być nieco bardziej odczuwalne niż w piątek. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 1 m/s.

Wyraźne ocieplenie w niedzielę

Niedziela będzie najcieplejszym dniem weekendu w Krakowie. Mieszkańcy mogą spodziewać się znacznego wzrostu temperatury, która po południu sięgnie nawet 24 stopni Celsjusza. Co ważne, tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Mimo wyższej temperatury niebo wciąż będzie pochmurne. Wiatr utrzyma się na spokojnym poziomie około 1 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Pogoda w ten weekend zachęca do zaplanowania aktywności z uwzględnieniem zmieniającej się aury. Pochmurna, ale dość ciepła sobota może być dobrym momentem na spacer, choć warto mieć przy sobie parasol na wypadek przelotnego deszczu. Z kolei cieplejsza i bezdeszczowa niedziela stwarza idealne warunki do dłuższego spędzania czasu na świeżym powietrzu, na przykład w jednym z miejskich parków czy na terenach rekreacyjnych.

Dane pogodowe: OpenWeather