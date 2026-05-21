Poważna awaria przy Moście Dębnickim. Koszmarne korki w centrum Krakowa

Awaria wodociągowa na Alei Krasińskiego. Paraliż w centrum Krakowa

W czwartek, 21 maja, w godzinach porannych doszło do rozszczelnienia rur w okolicach ważnego dla Krakowa Mostu Dębnickiego, tuż przy przystanku „Jubilat” na Alei Krasińskiego. Na teren zdarzenia natychmiast wysłano pracowników Wodociągów Miasta Krakowa, którzy rozpoczęli naprawę uszkodzonej infrastruktury. Konieczność wjazdu ciężkiego sprzętu na jezdnię wywołała potężne komplikacje dla kierowców.

Z relacji krakowskiej policji wynika, że dla samochodów dostępny jest tylko jeden pas jezdni w stronę Błoń, co doprowadziło do całkowitego zakorkowania tej niezwykle ważnej arterii komunikacyjnej.

O zaistniałym problemie błyskawicznie powiadomiono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, aby dyspozytorzy mogli dostosować kursowanie taboru do panujących warunków. Osoby korzystające z transportu zbiorowego muszą przygotować się na spore opóźnienia, a w niektórych przypadkach również na zmianę stałych tras przejazdu pojazdów.

Korek przy Moście Dębnickim w Krakowie. Do kiedy potrwają prace?

Służby apelują do wszystkich zmotoryzowanych o omijanie rejonu Mostu Dębnickiego oraz Alei Krasińskiego i wybieranie innych wariantów dojazdu. Chociaż ekipy techniczne robią wszystko, aby udrożnić ruch, szybkie rozładowanie drogowego paraliżu wydaje się mało prawdopodobne. Zgodnie ze wstępnymi deklaracjami, roboty naprawcze mogą potrwać nawet do godziny 13:00.

