To prawdziwe skarby Polski. 23 lokalizacje, w których obcujesz z naturą

Dlaczego polskie parki narodowe przyciągają miliony turystów?

W naszym kraju funkcjonują obecnie zaledwie 23 polskie parki narodowe, lecz każdego roku przyciągają one wielomilionowe tłumy urlopowiczów. Turyści szukają tam nie tylko niesamowitych widoków, ale podążają też za modą na aktywny relaks. Odwiedzający pragną odpocząć od miast, zrezygnować z ekranów i zapomnieć o codziennym pędzie. To obszary, które dają szansę na zwolnienie tempa oraz w pełni bezpośredni kontakt z czystą przyrodą.

Europejski Dzień Parków Narodowych 2026

Tradycyjnie 24 maja celebrujemy Europejski Dzień Parków Narodowych, zainicjowany przez organizację EUROPARC Federation, która zrzesza europejskie instytucje dbające o środowisko. Data ta nawiązuje do historycznego momentu z 24 maja 1909, gdy w Szwecji powołano do życia Park Narodowy Sarek. Był to pierwszy tego typu obiekt na Starym Kontynencie. Obchody uświadamiają nam znaczenie tych terenów dla ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Polskie parki narodowe. Pełna lista

Małopolska dominuje. Gdzie w Europie jest najwięcej parków narodowych?

Mimo że opisywane obszary stanowią absolutną wizytówkę naszego dziedzictwa przyrodniczego, zajmują zaledwie około jeden procent powierzchni Polski. Biorąc pod uwagę ich ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i krajowej turystyki, jest to wyjątkowo skromny wynik. Ciekawostką pozostaje fakt, że najwięcej takich rezerwatów zlokalizowano w Małopolsce. Turyści mogą tam odwiedzać szlaki Tatrzańskiego, Pienińskiego, Ojcowskiego oraz Babiogórskiego Parku Narodowego.

Analizując statystyki wielu innych państw w Europie, polska liczba parków narodowych wypada jednak całkiem nieźle. Przykładowo, na terenie Niemiec jest zaledwie 16 takich przestrzeni, natomiast Czesi mają tylko 4. Zupełnie inaczej układają się liczby w państwach położonych w północnej części kontynentu. Norwegia zachowała aż 47 obszarów, a w Finlandii utworzono ich równo 40.

Biebrzański Park Narodowy to największy chroniony obszar w Polsce

Największym parkiem narodowym w Polsce jest Biebrzański Park Narodowy. Jego powierzchnia wynosi imponujące 592,23 kilometra kwadratowego. Taka gigantyczna przestrzeń sprawia, że opisywany ekosystem jest większy niż niejedno popularne polskie miasto.

Ojcowski Park Narodowy. Najmniejszy, ale pełen unikalnych nietoperzy

Miano najmniejszego obiektu niezmiennie utrzymuje Ojcowski Park Narodowy, który pomimo skromnej powierzchni kryje w sobie potężne bogactwo flory i fauny. Największą atrakcją dla przyrodników jest fakt, że to właśnie tutaj swoje siedliska ma rekordowa w skali całego naszego kraju liczba różnorodnych gatunków nietoperzy.

Decyzja prezydenta blokuje nowe parki. Sprawa Parku Narodowego Dolnej Odry

Od wielu lat toczy się też burzliwa debata o wyznaczaniu kolejnych parków narodowych. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo rejonów często zderza się jednak z polityką, twardymi interesami społeczności lokalnych oraz głośnymi sporami gospodarczymi.

W minionych miesiącach szeroko omawiano plany utworzenia Parku Narodowego Dolnej Odry. Ostatecznie dokument nie wszedł w życie przez sprzeciw ze strony prezydenta, choć temat zabezpieczenia tego regionu pozostaje otwarty.