Wpuść 1 kroplę do odżywki i nałóż na włosy. Po spłukaniu wodą efekt tafli gwarantowany. Pasma będą gładkie i nawilżone. Domowy sposób na gładkie włosy

Masz dość suchych, łamliwych i puszących się włosów, które trudno ujarzmić? Poznaj prosty trik na gładkie i lśniące pasma!

Wystarczy dodać zaledwie jedną kroplę specjalnego olejku do Twojej ulubionej odżywki, by zobaczyć spektakularne rezultaty.

Ten bogaty w kwasy i witaminę E składnik głęboko nawilża, wzmacnia i chroni włosy, zapewniając im zdrowy wygląd.

Odkryj, jak w zaledwie 5 minut uzyskać efekt "tafli" na włosach i pożegnaj się z problemem zniszczonych końcówek!

Wpuść 1 kroplę do odżywki i nałóż na włosy. Po spłukaniu wodą efekt tafli gwarantowany

Włosy każdego dnia są narażane na wiele czynników, które mają na nie szkodliwy wpływ. Słońce, mróz, wiatr, a przede wszystkim nieodpowiednia pielęgnacja sprawiają, że włosy stają się słabe, łamliwe, suche. I wtedy zaczyna się koszmar, bo nie możemy ich ujarzmić, a nawet rozczesać po kąpieli. Nasza fryzura puszy się i nic nie jest w stanie je okiełznać. A przecież chyba każda z nas marzy o gładkich, lśniących i zdrowo wyglądających pasmach na głowie. Co zatem możemy zrobić, aby wygładzić nasze włosy? Bardzo ważna jest w tej sytuacji odpowiednio dobrana pielęgnacja włosów. Nie możemy pomijać odżywek lub masek, które należy aplikować na kosmyki po każdym myciu głowy. Warto jednak nieco je wzbogacić, aby dać swoim włosom dodatkową porcję nawilżenia i wygładzenia. Wystarczy zapuścić do porcji odżywki dosłownie jedną kroplę olejku rycynowego, a następnie nałożyć ją na umyte wcześniej włosy. Pozostaw kosmetyk na 5 minut i spłucz letnią wodą. Twoje włosy będą gładkie niczym tafla.

Domowy sposób na gładkie włosy. Jak działa olejek rycynowy?

Olejek rycynowy jest bardzo popularnym i od dawna stosowanym środkiem w pielęgnacji włosów, często polecanym na porost. Uważa się, że przyspiesza porost włosów, zagęszcza je i wzmacnia. Olejek rycynowy ma bardzo gęstą konsystencję i jest bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-6 i Omega-9 oraz witaminę E. Głęboko nawilża i odżywia włosy oraz skórę głowy, co zapobiega przesuszeniu, łamliwości i rozdwajaniu się końcówek. Tworzy warstwę ochronną na włosach, co sprawia, że stają się one mocniejsze, bardziej elastyczne i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Włosy, które się nie łamią, po prostu rosną dłuższe i wyglądają na gęstsze. Co więcej uważa się, że kwas rycynolowy zawarty w olejku może poprawiać krążenie krwi w skórze głowy, co z kolei może stymulować mieszki włosowe do wzrostu, dostarczając im więcej składników odżywczych. Ma również właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

