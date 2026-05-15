Wygotuj w wodzie i namaczaj w niej siwe włosy. W dwa tygodnie przyciemnisz je nawet o kilka tonów. Sposób na siwe włosy bez farbowania

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-05-15 10:51

Jak przyciemnić pierwsze siwe włosy? Pojawiające się srebrzyste kosmyki wcale nie muszą oznaczać, że czas na chemiczne farby. W przypadku pierwszych siwych włosów świetnie sprawdzą się naturalne sposoby. Dzięki nim możesz nieznaczenie przyciemnić włosy i sprawić, że siwizna nie będzie widoczna. Wystarczy, że zrobisz tą domową płukankę, a w dwa tygodnie przyciemnisz włosy bez wydawania pieniędzy na fryzjera czy kupne farby.

Sposób na siwe włosy

i

Autor: Pixel-shot/ Shutterstock
  • Siwizna to naturalny proces, ale nie musisz sięgać po chemię! Poznaj domowe sposoby na skuteczne i bezpieczne przyciemnienie włosów.
  • Wywar z kory dębu i szałwii to Twój sojusznik: przyciemni włosy o kilka tonów w dwa tygodnie. Olejek rycynowy pogłębi kolor i doda blasku.
  • Gotowa na zmianę? Sprawdź, jak prosto i bezpiecznie zastosować te naturalne metody, by cieszyć się pięknymi, ciemniejszymi włosami już dziś!

Siwe włosy to jeden z objawów starzenia się organizmu. Siwizna pojawia się, gdy w melanocyty w mieszkach włosowych przestają produkować naturalny pigment, czyli melaninę. Najczęściej pierwsze siwe włosy pojawiają się około 35. roku życia, ale jest to uwarunkowane genetycznie. Zdarza się, że siwizna jest wynikiem głębokiego i długotrwałego stresu i wtedy może dotykać bardzo młode osoby, a nawet dzieci. Proces ten bywa jednak odwracalny. 

W obecnym świecie siwe włosy nie są powodem do wstydu. Srebrzyste kosmyki są modne i wiele kobiet nosi je z dumą. Jeżeli jednak chcesz zamaskować pierwsze siwe włosy to nie musisz od razu sięgać po kupne, chemiczne farby lub zapisywać się do fryzjera. Z powodzeniem przyciemnisz je, nawet o kilka tonów, samodzielnie w domu. 

Zagotuj i regularnie płucz w tym włosy. W dwa tygodnie będą ciemniejsze nawet o kilka tonów

W naturze znajdziesz wiele ekologicznych barwników, które rewelacyjnie sprawdzą się na włosy. Jeżeli chcesz zamaskować siwiznę to powinnaś zaprzyjaźnić się z korą dębu. Do niewielkiego garnka wrzuć 2 łyżki szałwii oraz 3 łyżki kory dębu i dodaj litr wody. Całość gotuj i doprowadź do wrzenia. Gdy wywar nabierze ciemnego koloru zdejmij go z ognia i poczekaj aż ostygnie. Wyjmij resztki szałwii i kory dębu, a następnie namaczaj w tym swoje włosy. Rób to na koniec pielęgnacji, już po umyciu i zastosowaniu odżywki. Po wszystkim nie spłukuj, a jedynie dokładnie wysusz. 

Kora dębu w naturalnej pielęgnacji działa niczym ekologiczny barwnik. Dzięki wysokiej zawartości garbników osadza się na kosmykach stopniowo je przyciemniając i maskując siwe włosy. Taniny (garbniki) wiążą się z naturalną keratyną włosa, co sprawia, że siwe kosmyki znów robią się ciemne. Dodatkowo kora dębu pielęgnuje i odżywia przesuszone włosy. Pamiętaj, że ten sposób nie działa jak trwała farba i należy do regularnie powtarzać, aby efekt był widoczny przez długi czas. 

Naturalne przyciemnianie włosów

Olejek rycynowy, powszechnie ceniony za swoje właściwości wzmacniające i stymulujące wzrost włosów, skrywa mniej znaną tajemnicę: może subtelnie wpływać na ich odcień. Regularne aplikowanie tego naturalnego specyfiku potrafi delikatnie przyciemnić pasma, zwłaszcza te o jaśniejszej barwie lub skłonne do blaknięcia. Sekret tkwi w jego unikalnej, gęstej formule, która otula każde pasmo, optycznie pogłębiając barwę i intensywnie nabłyszczając. Stanowi to bezpieczną i naturalną alternatywę dla chemicznego farbowania, idealną dla tych, którzy pragną subtelnej metamorfozy bez naruszania naturalnej struktury włosa. Aby cieszyć się efektem przyciemnienia, olejek rycynowy powinien być aplikowany systematycznie, najlepiej w formie maski nakładanej przed myciem. Wmasuj niewielką porcję w suche pasma, koncentrując się na długościach i końcówkach, pozostawiając na włosach na minimum godzinę, a dla intensywniejszego działania – nawet na całą noc. Następnie dokładnie zmyj produkt szamponem. Kluczem do sukcesu jest cierpliwość; zauważalne przyciemnienie pojawi się dopiero po kilku tygodniach konsekwentnego stosowania. Metoda ta jest szczególnie polecana dla osób z naturalnie ciemnymi włosami, pragnących pogłębić ich barwę i dodać im zdrowego, promiennego blasku.

Przeczytaj także:
Kup na targu, zagotuj i nałóż na włosy. W 15 minut pozbędziesz się siwizny bez …
Fryzury na siwe włosy
Galeria zdjęć 6
Fryzury damskie 2020 dla półdługich włosów. REWELACJA. To jest MODNE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIWIZNA
SIWE WŁOSY