Serum do twarzy: Tajna broń w walce o perfekcyjną cerę

Serum to zaawansowany produkt do pielęgnacji skóry, charakteryzujący się wysokim stężeniem składników aktywnych, takich jak witaminy, antyoksydanty, kwasy hialuronowe czy peptydy. Jego lekka, często wodnista lub żelowa konsystencja pozwala na szybkie wchłanianie i głębszą penetrację w warstwy skóry, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych kremów. To właśnie ta intensywność działania sprawia, że serum jest tak skuteczne w rozwiązywaniu konkretnych problemów skórnych.

Główną zaletą serum jest jego zdolność do celowania w specyficzne niedoskonałości. Szukasz rozwiązania na zmarszczki? Serum z retinolem lub peptydami będzie Twoim sprzymierzeńcem. Borykasz się z przebarwieniami? Witamina C w serum to potężny rozjaśniacz. Twoja skóra potrzebuje intensywnego nawilżenia? Serum z kwasem hialuronowym to strzał w dziesiątkę. Dzięki szerokiej gamie dostępnych produktów, każdy znajdzie serum idealnie dopasowane do swoich indywidualnych potrzeb.

Włączenie serum do rutyny pielęgnacyjnej jest proste. Po dokładnym oczyszczeniu i stonizowaniu skóry, nanieś kilka kropli serum na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie wklep produkt opuszkami palców, aż do całkowitego wchłonięcia. Następnie, nałóż swój ulubiony krem nawilżający, który "zamknie" składniki aktywne w skórze i zapewni jej dodatkową ochronę. Większość serum można stosować zarówno rano, jak i wieczorem, choć niektóre składniki (np. retinol) zaleca się używać tylko na noc.

Wybór odpowiedniego serum to klucz do sukcesu. Zamiast kierować się modą czy ceną, skup się na składzie i przeznaczeniu produktu. Zidentyfikuj główny problem swojej skóry – czy jest to suchość, utrata jędrności, nierówny koloryt czy skłonność do niedoskonałości. Następnie poszukaj serum z kluczowymi składnikami, które są znane z efektywnego działania w danym obszarze. Pamiętaj, że konsekwencja w stosowaniu jest równie ważna, jak sam wybór produktu.

Kultowe Double Serum od Clarins otworzyło świat możliwości w zakresie nauki i innowacji. Jego podwójna formuła z powodzeniemłączy w sobie najsilniejsze ekstrakty roślinne, zapewniając doskonałe powinowactwo z każdym rodzajem skóry, dla wyjątkowej skuteczności przeciwstarzeniowej.

Dziś Double Serum przesuwa granice innowacji przeciwstarzeniowych i odkrywa się na nowo w kolejnej generacji o zwiększonej mocy.Zainspirowana nauką o epigenetyce, innowacyjna technologia Double Serum przeczy prawom czasu i definiuje nową wizję młodości.

Po przeprowadzeniu badań klinicznych Clarins opracował najnowocześniejszą technologię ukierunkowaną na oznaki starzenia spowodowane stylem życia i czynnikami środowiskowymi. Sercem tej technologii jest roślina nigdy wcześniej nie stosowana w kosmetykach: lasecznica trzcinowata.

Wyselekcjonowana spośród 800 ekstraktów roślinnych pozyskiwanych we Francji, lasecznica trzcinowata jest ręcznie zbierana wiosną na południu Francji. Badania Clarins wykazały, że wyciąg z lasecznicy trzcinowatej pomaga zneutralizować 100% modyfikacjiepigenetycznych związanych ze stylem życia.

To właśnie tę wyjątkową odporność Clarins uchwycił w swojej technologii Epi-ageing Defense Technology w nowym Double Serum. Ekskluzywny ekstrakt z organicznej lasecznicy trzcinowatej pomaga zwiększyć odporność skóry na czynniki środowiskowe i widoczne oznaki starzenia.

Ekstrakt ten został opracowany wyłącznie przez Clarins, jest organiczny i w 100% wyprodukowany we Francji.