WAKE UP YOUR SKIN! Kultowy ALGOTONIC od SENSUM MARE w nowych odsłonach!

ALGOTONIC od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej wybieranych produktów marki. Nowe odsłony linii powstały jako odpowiedź na rosnące potrzeby świadomej pielęgnacji oraz oczekiwania klientki i klientów poszukujących produktów dopasowanych do aktualnego stanu skóry.

TRZY POTRZEBY. JEDEN RYTUAŁ.

Linia ALGOTONIC została stworzona wokół idei pielęgnacji pierwszego kroku – lekkiej, skutecznej i wspierającej skórę każdego dnia. Formuły koncentrują się na trzech kluczowych potrzebach skóry:

intensywnym nawilżeniu,

ukojeniu i wsparciu mikrobiomu,

rozświetleniu i przywróceniu zdrowego blasku.

Mikrobiotyczny tonik łagodzący (nowość) został opracowany z myślą o skórze suchej, wrażliwej i podrażnionej. Dzięki połączeniu pre- i postbiotyków wspiera równowagę mikrobiomu skóry, pomaga redukować zaczerwienienia oraz przywraca uczucie komfortu. Formułę wzbogacono o składniki aktywne z wąkroty azjatyckiej, kompleks 5 alg morskich oraz niskocząsteczkowy kwas hialuronowy.

Antyoksydacyjny tonik rozświetlający (nowość) to propozycja dla skóry zmęczonej i pozbawionej energii. Ultrastabilna witamina C w połączeniu z kwasem ferulowym wspiera redukcję przebarwień, wyrównanie kolorytu oraz ochronę antyoksydacyjną skóry, przywracając jej promienny wygląd i świeżość.

Bogaty tonik do twarzy (bestseller) to doskonały wybór dla osób poszukujących bogatych w składniki odżywcze kosmetyków. Kwas hialuronowy przenika warstwę rogową skóry i doskonale ją nawilża oraz zapobiega jej wysuszeniu. Organiczna woda z kwiatów chabru bławatka ma działanie odświeżające oraz działa łagodząco na podrażnioną skórę.

ALGOTONIC od lat jest jednym z naszych bestsellerów i produktem, który klienci naprawdę pokochali za lekkość, komfort stosowania i natychmiastowe uczucie świeżości. Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, aby rozwinąć tę linię i dać naszym klientom jeszcze więcej możliwości dopasowania pielęgnacji do aktualnych potrzeb skóry. Chcieliśmy stworzyć produkty, które nie tylko pielęgnują, ale również budują codzienny rytuał przyjemności i komfortu – komentują właściciele marki SENSUM MARE, Maciej Tęsiorowski i Łukasz Kołodziejek.

STEP 1: SKIN LOVE

Nowe toniki ALGOTONIC podkreślają rolę pierwszego kroku pielęgnacji jako etapu, który realnie wpływa na codzienną kondycję skóry i przygotowuje ją na kolejne etapy rutyny. To pielęgnacja nowoczesna, lekka i wielowymiarowa – dopasowana do rytmu współczesnych i przede wszystkim coraz mocniej świadomych klientek.