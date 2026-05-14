Kompletny system pielęgnacji dla włosów wymagających intensywnego wsparcia

Wielopoziomowa odbudowa włosa
Formuła Extreme Repair opiera się na składnikach, które pracują z włosem nie tylko na jego powierzchni, ale też głębiej w strukturze. Niskocząsteczkowe proteiny pszenicy i hydrolizowana keratyna pracują na różnych poziomach włosa: wzmacniają jego strukturę od środka, a na powierzchni wygładzają i domykają łuski. Dzięki temu włosy odzyskują zdrowszy wygląd i z każdym dniem stają się gładsze, mocniejsze i bardziej elastyczne. Poszczególne formuły Extreme Repair można stosować osobno, ale używane razem tworzą spójny program pielęgnacji, który jednocześnie odbudowuje włókno od środka, wygładza i uszczelnia łuski, zwiększa odporność na stylizację oraz przywraca włosom miękkość, połysk i elastyczność.
Cztery formuły, które działają najlepiej razem
Każda z formuł Extreme Repair pełni inną rolę w pielęgnacji - jedna oczyszcza i przygotowuje włosy, kolejna intensywnie je regeneruje, a pozostałe wygładzają i chronią najbardziej wrażliwe partie. Wspólnie tworzą harmonijny program, w którym każdy krok naturalnie wzmacnia działanie poprzedniego, prowadząc włosy do pełnej odbudowy.
1.Pierwszy krok: odbudowa wnętrza włosa
Biopoint Szampon regenerujący Extreme Repair działa jak delikatny reset. Oczyszcza włosy zmęczone stylizacją, a jednocześnie rozpoczyna proces odbudowy. Proteiny i keratyna wypełniają mikrouszkodzenia i zmniejszają porowatość, przygotowując włosy do kolejnych etapów pielęgnacji.
2.Drugi krok: regeneracja i wygładzenie, gdy włosy potrzebują mocniejszego wsparcia
Biopoint Maska regenerująca Extreme Repair działa jak intensywna, skoncentrowana kuracja, która przywraca włosom sprężystość i naturalny połysk. Wzmacnia je, odżywia i wygładza, dzięki czemu stają się mniej łamliwe. To kluczowy etap odbudowy włókna włosa. Po umyciu wystarczy nałożyć maskę na kilka minut, by składniki mogły zadziałać, a następnie dokładnie ją spłukać. Włosy stają się wtedy miękkie, gładkie i dobrze przygotowane do kolejnych etapów pielęgnacji.
Trzeci krok: lekka formuła, która wygładza i ułatwia codzienną pielęgnację
Biopoint Mleczko regenerujące Extreme Repair ma lekką, płynną konsystencję, która rozprowadza się na włosach lekko i naturalnie, nie odbierając im objętości. Stosowane po myciu, na wilgotne włosy, wygładza pasma, ułatwia ich rozczesywanie i dodaje im lekkości, a przy tym zapewnia delikatną
4. Czwarty krok: precyzyjna pomoc dla najbardziej zniszczonych partii włosów
Biopoint Skoncentrowane regenerujące Serum Extreme Repair to precyzyjna formuła stworzona z myślą o końcówkach i najbardziej zniszczonych partiach włosów. Serum nakłada się po myciu na wilgotne lub suche pasma i pozostawia do wchłonięcia. Wygładza ono włosy w najbardziej wymagających miejscach, chroni je przed uszkodzeniami i zmniejsza ich łamliwość.