Ściągnij z ognia i podlewaj tym grudnik przez całą wiosnę i lato! Dzięki tej odżywcze grudnik wpasuje się z kwitnieniem idealnie na Boże Narodzenie! Zrób to teraz, a zimą ujrzysz morze kwiatów

Choć grudnik to świąteczny symbol, jego piękno może rozkwitnąć ponownie wiosną, ale kluczowa jest odpowiednia pielęgnacja po zimie.

Profesjonalni ogrodnicy ujawniają, że wiosna i lato to kluczowy czas na wzmocnienie grudnika, dostarczając mu witamin i minerałów dla bujnego kwitnienia.

Zapomnij o drogich nawozach! Odkryj sekret prostego domowego sposobu, który zapewni grudnikowi spektakularny wzrost i obfite kwitnienie.

Jak dbać o grudnik wiosną i latem? Ta domowa odżywka pomoże mu przetrwać okres bez kwitnienia

Grudnik to dla wielu osób kwiat - symbol Bożego Narodzenia. Jako jeden z niewielu zakwita w okresie świątecznym i zdobi domy pięknymi czerwonymi lub różowymi kwiatami. Mało osób wie, że odpowiednio pielęgnowany grudnik może zakwitnąć drugi raz, wczesną wiosną. Bez względu jednak na to, czy Twój grudnik ponownie obsypał kwiatami na przełomie marca i kwietnia potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja przez okres, w którym kwiat nie wypuszcza pąków. Profesjonalni ogrodnicy wiedzą, że grudnik potrzebuje dodatkowego wsparcia oraz odżywienia także wiosną i latem. W tym okresie nie są wymagane intensywne odżywki, a jedynie wspomagające nawozy, które wzmocnią pędy i uchronią roślinę przed utratom cennych składników odżywczych.

Koniec maja i początek czerwca to idealny moment, aby wprowadzać takie nawozy. W tym czasie warto skupić się ją dostarczeniu grudnikowi podstawowych substancji odżywczych, w tym witamin oraz minerałów. Nie musisz od razu sięgać po kupne odżywki. Wystarczy to, co masz w domu. Do odżywienia grudnika świetnie sprawdzi się wodą po gotowaniu ryżu lub ziemniaków. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że podczas gotowania wielu cennych witamin z ryżu, warzyw oraz ziemniaków trafia do wody. Wystarczy, że po gotowaniu odstawisz wodę do ostygnięcia i będziesz nią podlewać grudnika. Woda po gotowaniu ryżu zawiera między innymi fosfor i potas, które są niezbędne w procesach wzrostu oraz kwitnienia roślin. Dodatkowo ma on także magnez, żelazo oraz krzem, a także witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na wygląd liści. Regularnie stosowana woda ryżowa świetnie stymuluje kwiat do wzrostu oraz wzmacnia korzenie. Z kolei woda po gotowaniu ziemniaków to także bogactw fosforu oraz potasu. Stosowana zamiennie z wodą ryżową do podlewania grudnia odżywi i wzmocni roślinę. Pamiętaj jednak, że podlewania roślin należy stosować niesoloną wodę. Sól może bowiem negatywnie wpłynąć na rozwój kwiatów.

Nawożenie grudnika kontynuuj aż do końca września. Wczesna jesienią zrezygnuj że stosowania nawozów oraz ograniczyć podlewanie. Grudnik e tym okresie wchodzi w okres spoczynku, podczas którego musi odpowiednio przygotować się do kwitnienia.

12