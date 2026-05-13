Szaleńczy pościg ulicami Bydgoszczy. Uciekał przed policją, by nie trafić na 10 lat za kraty

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-05-13 21:46

Szaleńczy pościg ulicami Bydgoszczy zakończył się zatrzymaniem 37-latka, który za wszelką cenę próbował uciec policji. Pędził Audi ponad 100 km/h w terenie zabudowanym, jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych kierowców. Gdy w końcu wpadł w ręce funkcjonariuszy, okazało się, że był poszukiwany, miał narkotyki i prowadził pod ich wpływem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Szaleńczy pościg ulicami Bydgoszczy. Uciekał przed policją, by nie trafić na 10 lat za kraty

i

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Szaleńczy pościg ulicami Bydgoszczy. Pędził Audi 113 km/h i uciekał pod prąd

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę, 7 maja, na ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy. Policjanci z bydgoskiej drogówki zauważyli Audi, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Pomiar wykazał aż 113 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Funkcjonariusze natychmiast dali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak mężczyzna zignorował polecenia i rozpoczął ucieczkę. W trakcie szaleńczej jazdy poruszał się bardzo niebezpiecznie, a w pewnym momencie zawrócił i zaczął jechać pod prąd ulicą Toruńską, stwarzając ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

- Policjanci natychmiast ruszyli za nim, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Chwilę później zauważyli kurz unoszący się nad wjazdem do jednej z posesji, a następnie zaparkowane Audi z kierowcą otwierającym drzwi samochodu. Mundurowi natychmiast zatrzymali mężczyznę - informuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej komendy.

Poszukiwany, naćpany i bez prawa jazdy. W Audi miał woreczki pełne narkotyków

Zatrzymany kierowca okazał się 37-letnim mieszkańcem Bydgoszczy. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dodatkowo był poszukiwany przez sąd do odbycia siedmiomiesięcznej kary więzienia.

- To jednak nie był koniec jego problemów. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość środków odurzających, które wykazało obecność THC w jego organizmie. W trakcie przeszukania Audi, policjanci ujawnili liczne woreczki z substancjami odurzającymi i psychotropowymi o łącznej wadze prawie 50 gramów. Wstępne testy potwierdziły, że były to: marihuana, kryształ 2C-B, MDMA oraz amfetamina - dodaje mł. asp. Jakub Skrzypek.

Mieszkaniec Bydgoszczy odpowie teraz m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie auta pod wpływem narkotyków, posiadanie substancji odurzających oraz szereg wykroczeń drogowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Przeczytaj także:
Ukradł luksusowe Audi prosto z salonu! W Bydgoszczy trwa obława za złodziejem
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Byli na balkonie, gdy ten runął. Żona zginęła, on szuka sprawiedliwości
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki