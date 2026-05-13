Aż cztery uczestniczki odpadły z Królowej Przetrwania. Małgorzata Rozenek-Majdan nie wierzyła w jedną decyzję

Paula Dąbrowska
2026-05-13 22:50

Coraz bliżej finał "Królowej Przetrwania 3". Uczestniczki po ostatniej nocy wyznań były do siebie negatywnie nastawione. Nie spodziewały się jednak, że przez następne dni aż 4 z nich tak szybko odpadną. Jedne przez głosowanie, a inne - przez nominacje. Kto odpadł?

Uczestniczki mają dosyć Karoliny. Sofi nie wytrzymała

Dominika z Anią nie ukrywały tego, że mają dosyć Karoliny. Nie mogły obie zrozumieć, dlaczego Nikol i Sofi chcą się spotkać z Karoliną po programie.

- Skonfrontowałaś się z nią, a dziś wszystko git - powiedziała Dominika.

Sofi nie wytrzymała - powiedziała wprost, że nie ma zamiaru unikać Karoliny, bo tak samo ona jest w programie jak i dziennikarka. A odniosła wrażenie, że koleżanki wymagają od niej braku kontaktu.

- Ona wie, że nie jesteśmy przyjaciółkami - powiedziała Sofi.

Dominika z Anią były mocno zaskoczone zachowaniem Sofi. Myślały, że dziewczyna nie będzie z nią rozmawiać. Sofi za to zaznaczyła wprost, jak widzi całość, a nie ma zamiaru zachowywać się jak reszta ekipy.

- Podchodzicie do rozmowy tak, jakbyście kazały nam wybrać strony. Tak to wygląda - powiedziała Sofi wprost.

Poza tym wszystkim Ilona próbowała też wyjaśnić Karolinie, że nie ma sensu rozwijać dalej tej dramy i osądzać wszystkich. Muszą spojrzeć obie na siebie.

Ilona w wyznaniu o pieniądzach

Ilona nie ukrywa tego, że inwestowała swoje pieniądze w związek, ale poczuła się wykorzystana przez partnera.

- Jestem z biednej rodziny. Potem zarabiałam pieniądze na reklamach. I na końcu znów kiepsko [...] Za mocno zaufałam mężowi. Dałam mu pieniądze, aby spłacił swoje długi. Gdy zobaczyłam, jak to wygląda, to zaczęłam pić. W pewnym momencie, w szczycie kariery miałam kolizję - wyznała Ilona

Jak zaznacza, na razie dlatego woli być sama. Nie ukrywa tego, że teraz dopiero poznaje siebie, ale też czuje wsparcie Boga.

Podjęto decyzję. To one odpadają z Królowej Przetrwania

W końcu wyszło, jaką nagrodę dostały osoby wygrane w konkurencji na poduszki. To te dziewczyny miały wybrać z pozostałych, która z nich jest nominowana i odpada. Musiały ustalić 4 osoby odpadające z programu. Zaczęły one wprost mówić o tym, kto według nich powinien odpaść. Przez długi czas debatowały nad tym, czy zostawić Anię czy Natalię. Nie miały przez długi czas podjętej decyzji. Nie miały jednogłośnej decyzji.

- Aniu proszę cię o wybaczenie, zostawiam ciebie - powiedziała Karolina.

Okazało się po chwili, że mogą jednak ocalić dziewczyny, które miały odpaść, jeżeli wyeliminują dwie osoby z ocalonych. Dziewczyny zdecydowały, że z programem żegna się Karolina i Sofi. Okazało się jednak, że Sofi została ocalona przez decyzję Izy. "Królowa życia" była zmęczona programem, chciała już wrócić do domu. Gosia Rozenek-Majdan początkowo nie chciała się zgodzić. Poprosiła Sofi o deklarację, że będzie walczyła jeszcze mocniej w konkurencjach.

Natalia czuła zawód, że Agnieszka nie wybrała jej, tylko kogoś innego. W końcu to dzięki niej Grzelak wróciła do programu.

- Było mi przykro - powiedziała Natalisa.

Kolejne osoby odpadają z Królowej Przetrwania

Następnego dnia odbyła się konkurencja o przetrwanie. Uczestniczki w trudnych warunkach musiały zbierać liście herbaty. Najwięcej zebrała Ilona i to ona dostała bilet do finału. Jednocześnie miała wskazać dwie osoby, które opuszczą dżunglę. Wskazała Agnieszkę i Monikę.

- Nie świruj, że serce chce ci wyskoczyć, bo planowałaś to od dawna. Byłaś zazdrosna - powiedziała Monika.

