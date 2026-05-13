Ten "niepotrzebny" serial okazał się hitem. Nawiązuje do słynnego romansu

Nowe spojrzenie na "Dumę i uprzedzenie" w HBO Max
"Ta inna siostra Bennet" to najnowsza produkcja osadzona w świecie wykreowanym przez Jane Austen. "Duma i uprzedzenie" doczekała się już wielu kultowych adaptacji, jak chociażby serial z Colinem Firthem, film z Keirą Knightley czy nietypowa wersja z zombiakami w tle.
Serial BBC, dostępny od kwietnia na platformie HBO Max, nie jest jednak bezpośrednią ekranizacją dzieł Austen. Twórcy sięgnęli po książkę Janice Hadlow z 2020 roku. Efektem jest lekka komedia obyczajowa, która przez krytyków i widzów zyskała miano perfekcyjnej adaptacji.
"Ta inna siostra Bennet" - od prowincji do sukcesu w Londynie
Początek serialu zazębia się z wydarzeniami z "Dumy i uprzedzenia". Na ekranie pojawiają się znane postaci, w tym Lizzie i pan Darcy. Jednak po trzech odcinkach akcja zmienia tor i skupia się na Mary Bennet - siostrze dotychczas żyjącej w cieniu, uważanej za najmniej urodziwą i interesującą.
Po śmierci ojca, bohaterka wyrusza do Londynu z zamiarem podjęcia pracy jako guwernantka. To właśnie tam odkrywa swój potencjał. W wielkim mieście okazuje się, że inteligencja i erudycja, które na prowincji były odbierane jako wada, w stolicy pozwalają jej brylować w towarzystwie.
Widzowie zachwyceni serialem o samoakceptacji
W fabule pojawiają się również wątki romantyczne i liczni adoratorzy, ale miłość stanowi tu jedynie przyjemny dodatek do głównego tematu. "Ta inna siostra Bennet" to przede wszystkim historia o budowaniu poczucia własnej wartości, poszukiwaniu życiowej drogi i akceptacji dla tych, którzy nie pasują do narzuconych schematów. Odbiór publiczności jest bardzo entuzjastyczny.
"Uderza w najczulsze punkty serca, a Mary mam ochotę przytulić, oby więcej takich bohaterek!"
"Ależ to było cudowne, jak ożywcze! Dawno nie oglądałam czegoś takiego wspaniałego"
"Piękny, ciepły i niewinny, pokochałam od pierwszego odcinka"
"Takie seriale powinni przepisywać na receptę"
Gwiazdorska obsada i finał "Tej innej siostry Bennet"
W tytułową rolę Mary Bennet wcieliła się Ella Bruccoleri (znana z "Bridgertonów"). Na ekranie wspiera ją plejada znanych aktorów, wśród których znaleźli się m.in.: Indira Varma, Ruth Jones, Laurie Davidson, Richard Coyle, Dónal Finn, Tanya Reynolds oraz Richard E. Grant. Cały sezon składa się z dziesięciu epizodów, a finałowy odcinek zostanie wyemitowany 10 czerwca.
