Uczestnik "Love is Blind" skazany na 15 lat. Próbował zamordować żonę, którą poznał przed kamerami

Popularne reality show „Love is Blind” to telewizyjny eksperyment, w którym single sprawdzają, czy miłość może narodzić się bez oceniania wyglądu partnera. Uczestnicy spędzają kilkanaście dni w specjalnych kabinach, gdzie poznają się wyłącznie poprzez rozmowy przez ścianę. Pary, które podejmą decyzję o zaręczynach, awansują do kolejnej fazy, obejmującej wspólny zagraniczny wyjazd oraz próbę mieszkania pod jednym dachem. Finałowym etapem produkcji emitowanej przez platformę Netflix jest ostateczna decyzja uczestników o tym, czy chcą wziąć ślub.

Zbrodnia po udziale w „Love is Blind”

To właśnie w takich okolicznościach w 2024 roku spotkali się Santiago Martínez oraz Emily Ceco. Związek zainicjowany w telewizyjnych kabinach zaprowadził ich aż przed ołtarz w programie Netflixa. Według doniesień zagranicznych dziennikarzy, małżeństwo planowało zorganizować kolejną, tym razem w pełni prywatną uroczystość w gronie najbliższych. Plany te jednak legły w gruzach. W lutym 2025 roku Emily złożyła oficjalne zawiadomienie przeciwko byłemu mężowi, zarzucając mu fizyczne i psychiczne znęcanie się oraz usiłowanie morderstwa.

Z relacji Emily Ceco wynika, że była notorycznie bita, duszona poduszką oraz więziona w mieszkaniu wbrew własnej woli. Po wniesieniu zarzutów ofiara wzięła udział w lokalnym formacie „El ejército de la mañana on Bondi Live”. Na wizji zaprezentowała ślady pobicia - siniaki na ramieniu oraz podbite oko. W trakcie wywiadu wielokrotnie podkreślała, że mąż chciał pozbawić ją życia. Jak donosi dziennik „Miami Herald”, Santiago Martínez kategorycznie zaprzeczał zarzutom o próbę zabójstwa, choć nie ukrywał, że dopuszczał się aktów przemocy.

„Byłam przerażona, a on w trakcie zeznań przepraszał i zapewniał, że nadal mnie kocha”

Santiago Martínez zaprzeczał zarzutom o morderstwo

Z informacji przekazanych przez „Miami Herald” wynika, że Martínez konsekwentnie się bronił, twierdząc, iż jego agresywne zachowania nigdy nie stanowiły zagrożenia dla życia żony. "Wiem, że prawda zostanie udowodniona. Teraz czas milczeć i czekać na sprawiedliwość opartą na prawdziwych dowodach, a nie na narracji" - obwieścił.

Dramat uczestniczki „Love is Blind”. 15 lat więzienia dla męża

Wymiar sprawiedliwości ocenił te wydarzenia zupełnie inaczej. Magazyn „Cosmopolitan” poinformował, że Santiago Martínez został uznany za winnego usiłowania zabójstwa, bezprawnego pozbawienia wolności oraz wielokrotnej napaści na Emily Ceco, za co usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Poszkodowana wydała oświadczenie odnoszące się do sądowego finału sprawy:

"Wciąż próbuję zrozumieć to, co czuję. To nie tylko zamknięcie… to usunięcie historii, która głęboko mnie naznaczyła. Były dni pełne strachu, zagubienia, niewiedzy, jak iść dalej. Ale było we mnie też coś, co nawet w najmroczniejszych chwilach postanowiło się nie poddawać. Ale nie byłam sama. I to właśnie czuję dziś najsilniej. [...] Przede mną 15 lat spokoju… Nie wiem, co się stanie, kiedy on wyjdzie na wolność, ale mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości nadal będzie mnie chronił. Skoro próbował mnie zabić, po tym, jak dałam mu wszystko, nie wyobrażam sobie nawet, do czego byłby zdolny po 15 latach gniewu" [za: Reality Shrine].

