Polska edycja "Love is Blind". Uczestnicy zdradzili mroczne sekrety z przeszłości

Uczestnicy "Love is Blind: Polska" zmagają się z trudną przeszłością

Popularny program Netflixa "Love is Blind" polega na tym, że single nawiązują relacje i decydują się na ślub, poznając się początkowo jedynie przez ścianę w specjalnych pokojach. Gdy zapadnie decyzja o zaręczynach, pary spotykają się twarzą w twarz i wyruszają na romantyczny wyjazd. Polska odsłona show spotkała się z chłodnym przyjęciem zagranicznych widzów, którzy krytykują styl wypowiedzi polskich uczestników oraz podejrzewają, że niektórzy mężczyźni szukają w programie jedynie rozgłosu, a nie prawdziwego uczucia.

Analizując zachowania uczestników, można dostrzec głębszy problem. Widzowie zwrócili uwagę, że niemal każdy z bohaterów polskiej edycji dzieli się historią o ciężkim dzieciństwie, obejmującą m.in. chłodnych emocjonalnie rodziców, dorastanie w rodzinach dysfunkcyjnych, a nawet przypadki samobójstw bliskich czy wczesnego macierzyństwa.

Trudne doświadczenia życiowe wyraźnie przekładają się na obecne problemy psychologiczne uczestników. W programie można zaobserwować różne niezdrowe schematy zachowań, od potrzeby nadmiernej kontroli i niskiej samooceny, maskowanej drwinami z innych, po tzw. love bombing, czyli zasypywanie partnera uczuciami. Relacje niektórych par budzą spore wątpliwości u widzów.

Taki dobór uczestników przez produkcję może być celowym zabiegiem. Być może historie pełne bólu i skomplikowane relacje międzyludzkie przyciągają większą uwagę i budują większą oglądalność. Rodzi to jednak pytanie o to, czego tak naprawdę oczekuje publiczność.

Kiedy obejrzymy finał "Love is Blind: Polska" na Netflixie?

Polska edycja programu składa się z 11 odcinków, udostępnianych na Netflixie w kilku częściach. Ostatni odcinek zaplanowano na koniec maja.

Część II (4 odcinki) miała premierę 13 maja,

Część III, czyli Finał (1 odcinek) pojawi się 20 maja,

Część IV (Reunion) - termin premiery zostanie ujawniony wkrótce.

