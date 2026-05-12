Mama na obrotach pokazała zdjęcia z komunii córki. Co za strój! Influencerka zrzuciła aż 50 kg

Co za przemiana! Mama na obrotach zrzuciła 50 kg

Mama na obrotach, czyli Klaudia Klimczyk, ma za sobą ważną rodzinną i religijną uroczystość. Jej młodsza córka przystąpiła do pierwszej komunii świętej. 35-latka opublikowała kilka ujęć z uroczystości. Pokazała, na jaką kreację się zdecydowała i przypomniała tym, którzy śledzą jej poczynania w sieci (to aż 480 tys. internautów), że za nią ogromna metamorfoza. Klaudia przez ostatnie dwa lata bardzo schudła i wciąż nie powiedziała w tym temacie ostatniego słowa.

Pierwsze zdjęcie z komunii starszej córki - maj 2024 i obok zdjęcie z dzisiejszego dnia, komunia młodszej córki. Dwa lata różnicy i kochani -50kg różnicy. Co mogę napisać więcej… tylko jedno lecę po więcej - napisała.

Do wpisu dołączyła fotografię, która świetnie pokazuje skalę przemiany. Aż trudno uwierzyć, że niedawno gwiazda sieci ważyła dużo, dużo więcej niż obecnie.

Mama na obrotach na komunii córki. Ale różnica!

Klimczyk na ceremonię kościelną przyszła ubrana w białą sukienkę, która sięgała jej do połowy łydki. Obcisłe wdzianko podkreślało jej nową figurę, a koronkowe rękawy nadały całości lekkości. Mama na obrotach zdecydowała się na odważną zmianę fryzury! Jeszcze niedawno była jasną blondynką, a teraz zachwyca wyrazistym, czerwonym odcieniem włosów. Na komunii miała elegancką fryzurę z upięciem. Trzeba przyznać, że w ciemniejszym kolorze jej do twarzy.

"Jak ślicznie Pani wygląda. Gratulacje", "Super wyglądasz", "Pięknie", "Świetnie, że wybrałaś tę kieckę, wyglądasz bosko", "Przepięknie", "Wow" - zachwycali się internauci komentujący komunijne zdjęcia córki Mamy na obrotach.

