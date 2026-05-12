Fagata wystąpi na Juwenaliach Częstochowskich. Studenci nie kryją oburzenia

Zaplanowane na 19-24 maja święto studentów w Częstochowie wywołuje ogromne poruszenie na długo przed oficjalnym otwarciem. Główną osią sporu okazało się zaproszenie do line-upu Fagaty, która swoimi działaniami w przestrzeni wirtualnej od dłuższego czasu prowokuje internautów. Obecność tej celebrytki w programie akademickiej imprezy wywołała lawinę krytyki.

Popularność influencerki opiera się w dużej mierze na śmiałych, często rozbieranych kadrach wrzucanych do sieci. Dziewczyna buduje swoje zasięgi nie tylko w mediach społecznościowych, ale również na platformie OnlyFans oferującej treści dla dorosłych. Fagata próbuje swoich sił także w oktagonie na galach freak fightowych oraz w branży muzycznej, gdzie nagrywa utwory obfitujące w niecenzuralne słownictwo.

Decyzja o zaangażowaniu jej w studenckie święto spotkała się z ostrą reakcją środowiska akademickiego. Pod komunikatem organizatorów zaroiło się od negatywnych wpisów, a licznik komentarzy błyskawicznie przekroczył barierę 700 komentarzy. Zdecydowana większość internautów domaga się usunięcia influencerki z plakatów promujących wydarzenie.

„Napiszcie petycję do władz uczelni, bo to serio jest wstyd na całą Polskę. Juwenalia powinny jednak trzymać jakiś poziom" , „Osoba, która robiła lineup w tym roku, powinna nie robić tego już nigdy” , „O, to teraz line-up z OnlyFansa robicie? Żenujące czasy”, „Obrażacie studentów” — czytamy pod wpisem organizatorów z 5 maja 2026 roku.

Przeciwnicy takiego doboru artystów twardo stoją przy stanowisku, że impreza z takimi tradycjami wymaga utrzymania odpowiedniego poziomu kulturalnego. Z drugiej strony pojawiają się jednak głosy zwolenników przekonujących, że dzisiejsze juwenalia zatraciły swój dawny charakter i stały się po prostu wielką imprezą plenerową dla młodzieży.

Częstochowski magistrat komentuje sprawę Fagaty. Oświadczenie rzecznika

Głos w sprawie narastającego skandalu zabrał przedstawiciel częstochowskiego ratusza, który stanowczo odciął się od działań komitetu organizacyjnego. Urzędnicy jasno zakomunikowali, że z budżetu samorządowego nie płyną żadne środki na sfinansowanie zaproszonych gwiazd.

– Miasto nie miało żadnego wpływu na wybór wykonawców, uczelnie mają pełną autonomię, a studenci prawo do swoich muzycznych wyborów na juwenalia. Urząd Miasta to szanuje, zresztą nie finansuje ani nie współfinansuje tych koncertów, nie angażuje też w tym roku miejskich środków budżetowych na inne wydatki związane z juwenaliami. Miejska instytucja kultury wspiera tylko studentów organizacji imprezy masowej, jaką są juwenalia, od strony logistycznej i proceduralnej – powiedział w rozmowie z "ESKĄ" Włodzimierz Tutaj.

Rzecznik prasowy miasta zaznaczył, że studenci bardzo cenią sobie niezależność w doborze repertuaru i nie chcą ingerencji urzędników. Mimo tej wolności muszą teraz wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za wybuch niezadowolenia wśród swoich rówieśników.

Twórcy imprezy bronią swoich wyborów, argumentując je chęcią zaspokojenia różnorodnych oczekiwań muzycznych studentów. Cyprian Gruszewski, reprezentujący studenckich organizatorów, twierdzi, że zaproszenie tak kontrowersyjnej postaci było świadomą decyzją opartą na obecnych trendach rynkowych.

– To impreza młodzieżowa, a Fagata jest grana dzisiaj na wszystkich dyskotekach, na których bawią się również studenci – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Zespół odpowiedzialny za juwenalia uspokaja, że przeprowadzono już negocjacje z managementem celebrytki. Występ ma zostać odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wymogów akademickich, a późna godzina koncertu pozwoli uniknąć widowiska osobom niezainteresowanym.

Te tłumaczenia na niewiele się zdają, ponieważ internet wciąż płonie od złośliwych memów i petycji o anulowanie występu. Choć niektórzy studenci traktują obecność celebrytki wyłącznie w kategoriach luźnej zabawy, dla sporej grupy studentów promowanie takich postaw pod szyldem wyższej uczelni to jawne przekroczenie granic dobrego smaku.

Kto zagra na Juwenaliach Częstochowskich 2026? Ceny biletów i program

Stopniowo poznajemy pełną listę wykonawców, którzy uświetnią majowe święto w Częstochowie. Główne występy muzyczne odbędą się w dniach 22 i 23 maja, przyciągając fanów skrajnie różnych gatunków. Przed publicznością zaprezentują się między innymi Budka Suflera, Malik Montana, Modelki, Lej Mi Pół, QBIK oraz raper Kukon.

Organizatorzy zapewniają, że koncerty to tylko jeden z elementów przygotowanego na ten rok harmonogramu. Na uczestników będą czekały również zróżnicowane strefy relaksu oraz inicjatywy poboczne skierowane zarówno do żaków, jak i lokalnej społeczności.

Festiwal wystartuje kilka dni wcześniej, oferując zmagania sportowe i zręcznościowe zaplanowane już na 19 maja. Zwieńczeniem przygotowań będzie tradycyjny przemarsz kolorowego korowodu, który wyruszy na ulice miasta 21 maja w samo południe.

Uczestnictwo w głównych koncertach wymaga zakupu odpowiednich biletów. Osoby chcące bawić się przez jeden dzień muszą przygotować co najmniej 80 złotych, natomiast dwudniowy karnet wyceniono na kwotę od 102 złotych wzwyż.